Ombrelloni a 5 metri l’uno dall’altro e accessi in spiaggia su prenotazione

Ecco le novità contenute all’interno del documento di Inail, Istituto Superiore di Sanità sulla balneazione e ministero della Salute

Ce lo immaginavamo tutti anche se forse volevamo non crederci. L’estate 2020 sarà lontana dal definirsi tale tra restrizioni e divieti. Ombrelloni a distanza di almeno cinque metri e spiagge libere a numero chiuso. Sono queste le novità presenti nel documento di Inail, Istituto Superiore di Sanità sulla balneazione e ministero della Salute nell’ambito del Comitato tecnico-scientifico che sarà reso noto giovedì dal Governo. Ebbene gli accessi regolamentati e la prenotazione obbligatoria utile soprattutto per favorire il tracciamento dei contatti sarà “la regola dlle regole” contenute delle linee guida a cui dovranno ispirarsi Regioni, comuni e gestori. Il «Documento tecnico sull’analisi di rischio e le misure di contenimento del contagio da Sars-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e in spiaggia» è stato realizzato dall’Inail, dall’Istituto superiore di Sanità e dal ministero della Salute nell’ambito del Comitato tecnico-scientifico (che lo ha approvato il 10 maggio) e sarà reso noto giovedì dal governo, assieme agli altri pareri che regolano le riaperture.

Nello studio, al paragrafo «Misure di sistema», -si legge su Corriere.it- si spiega come non sia possibile «definire un indicatore unico applicabile in ogni contesto». Per cui le autorità locali dovranno adottare «specifici piani che permettano di prevenire l’affollamento delle spiagge, anche tramite l’utilizzo di tecnologie innovative». In pratica bisognerà stabilire qual è il numero massimo di persone che possono entrare in una determinata spiaggia libera «di grande attrazione» e prevedere «un accesso regolamentato tramite prenotazione online». Una misura che potrà rivelarsi utile anche per consentire il tracciamento dei contatti, in caso un bagnante dovesse in seguito rivelarsi positivo. Nei punti di accesso alle spiagge libere ci saranno cartelli in diverse lingue con i comportamenti da tenere: distanza di almeno un metro e divieto di assembramento. I bagnanti non potranno piantare l’ombrellone dove vogliono ma dovranno rispettare nastri e segnali, che indicheranno le distanze da mantenere. I comuni potranno stabilire dei turni di ingresso e richiedere la prenotazione via app o piattaforma online.





Per evitare assembramenti non si potrà stazionare sulla battigia. Anche le spiagge pubbliche dovranno essere sanificate. Il Cts consiglia di affidare la gestione degli arenili a «enti o soggetti che possono utilizzare personale adeguatamente formato», come volontari e associazioni del terzo settore. L’Italia ha un quarto delle acque di balneazione europee e registra più di 50 mila concessioni demaniali marittime, di cui 11 mila sono per stabilimenti balneari. In alcuni comuni, come Forte dei Marmi, le spiagge occupate da concessioni balneari sono addirittura il 90%. Le misure organizzative che il Cts indica per stabilimenti e spiagge attrezzate prevedono la «determinazione dell’accoglienza massima nell’ottica della prevenzione dell’affollamento». La regola aurea è sempre quella: mantenere il distanziamento sociale, sia sulla spiaggia che in acqua. E quindi prenotazione preferibilmente obbligatoria, accesso contingentato «anche per fasce orarie», registrazione degli utenti «anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente eventuali contatti a seguito di contagi». Percorsi di entrata e di uscita differenziati e sistema di pagamento veloce, anche online o con carta prepagata. Le postazioni saranno numerate e registrate. I lettini saranno sanificati a ogni cambio di utente.