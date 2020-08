Ombrelli colorati sul cielo di Bonefro, iniziativa dedicata a Tony Vaccaro (GALLERIA FOTOGRAFICA)

C’è stata questo pomeriggio, 5 agosto 2020, a Bonefro l’inaugurazione dell’installazione artistica “Gli ombrelli” in Via Rosello. «Purtroppo il forte vento – fanno sapere dall’amministrazione di Bonefro – non ha consentito di aprire gli ombrelli, ma sarà possibile vederli aperti nei prossimi giorni. Complimenti a tutti gli organizzatori che con vivace entusiasmo e passione hanno realizzato una colorata e suggestiva iniziativa dedicata al nostro celebre concittadino Tony Vaccaro».

Ombrelli colorati sul cielo di Bonefro, iniziativa dedicata a Tony Vaccaro