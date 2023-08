Omar Pedrini special guest al Morrutto Festival di San Giovanni in Galdo

Sarà Omar Pedrini l’ospite di punta della tredicesima edizione del Festival del Morrutto, in programma a San Giovanni in Galdo il 19 e 20 agosto prossimi.

Il cantante sarà protagonista di un atteso concerto (ingresso gratuito) la sera di domenica 20 agosto. Per Pedrini sarà l’unica data dell’estate con band al completo in tutto il centro sud Italia.

Lo ‘Zio Rock’, apprezzatissimo cantautore e chitarrista, da sempre considerato uno dei nomi simbolo del rock italiano, storico ex leader dei Timoria, ha al suo attivo una carriera eccezionale con una ventina di dischi pubblicati, quasi 200 canzoni e 1.500 concerti alle spalle. A San Giovanni in Galdo Omar Pedrini (chitarra e voce) sarà accompagnato sul palco da Davide Apollo (voce), Carlo Poddighe (chitarra, tastiere e voce), Stefano Malchiodi (batteria), Mirco Pantano (basso e voce), Simone Zoni (chitarra e voce).

Nel programma del Morrutto di quest’anno ci sono anche il concerto dei Luppoli, la sera di sabato 19 agosto, e la tradizionale festa di chiusura “Radio Morrutto”, in programma domenica 20 dopo il concerto di Omar Pedrini.

Il Festival è organizzato nel caratteristico borgo del paese dall’Associazione Amici del Morrutto, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Galdo e con la locale Società Operaia. Negli angoli più suggestivi del centro storico in programma tanti eventi tra concerti, performance live, mostre, escursioni, visite guidate e street food.