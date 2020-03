Omaggio alle vittime e bandiera dell’Europa “arrotolata”, scoppia il “caso”

Scoppia il caso a San Giacomo. Il sindaco Della Porta: «Non ci può essere un plauso all’Unione Europea che non ha le risposte che l’Italia merita»

«L’obiettivo principale era quello di omaggiare le vittime del Coronavirus», certo però quella bandiera dell’Europa “arrotolata” a San Giacomo degli Schiavoni non è passata inosservata all’indomani del video, diventato virale sui social, del vicepresidente della Camera dei Deputati impegnato a fare la stessa “operazione”. C’è chi, su Facebook, ci ha quasi “ironizzato” con un «strano che il vento arrivi a fare tanto». E’ il sindaco di San Giacomo degli Schiavoni, Costanzo Della Porta, però, a spiegare i motivi. «Noi oggi abbiamo omaggiato le vittime del coronavirus – ha affermato contattato telefonicamente – ed è un messaggio anche di speranza perché prima o poi questa cosa finirà e torneremo più forti di prima. Certo però – ha proseguito Della Porta – non ci può essere un applauso all’Unione Europea che non ha le risposte che l’Italia merita». Della Porta, tessera di Fratelli d’Italia in tasca, è chiaro sull’argomento. «Quando l’Italia è il contribuente è sempre al primo posto quando, però, deve ricevere dall’Europa questa gira la testa dall’altra parte. Noi vorremmo una Europa più attenta ai bisogni di tutti i popoli. Crediamo nell’Europa ma che sia una Europa dei popoli e non dell’alta finanza perché quest’ultima Europa non ci piace. E crediamo che si possa costruire l’Europa dei popoli come l’avevano pensata i padri fondatori tanti anni fa». Della Porta, però, ne ha approfittato anche per lanciare un “plauso” ai suoi concittadini di San Giacomo, uno dei paesi del Molise che, al momento, non ha contagiati tra la popolazione. «San Giacomo non ha contagi e questa è una cosa molto positiva, certo la guardia deve restare sempre alta e nessuno si può ritenere immune perché come abbiamo visto questo è un virus che non fa distinzioni sociali anzi colpisce chiunque. La mia comunità, però, si sta comportando bene restando in casa e seguendo le regole che sono state date. Certo so che si tratta di uno sforzo molto grande che va avanti da un mese ma se riescono i bambini ad adattarsi possiamo farlo anche noi adulti».