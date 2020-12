Omaggio ad Amedeo Trivisonno

1995, metà dicembre. Amedeo Trivisonno è nella sua casa di Firenze e sta terminando quella che, benché ancora non lo sappia, sarà la sua ultima opera. Il soggetto raffigurato è molto particolare e lascia immaginare significati intrinseci che sembrano andare ben oltre le richieste del suo committente il quale, desideroso di avere in casa un dipinto del Maestro, si è limitato a dargli carta bianca sulla sua realizzazione. In primo piano l’artista ha raffigurato sé stesso con pennello e tavolozza nelle mani seduto su una sedia pieghevole davanti ad un cavalletto portatile su cui è posizionata una tela di cui è visibile solo la parte posteriore. Osservando la scena si ha sulle prime l’impressione che l’artista si sia immortalato nel momento in cui ha sospeso per un attimo il suo lavoro come se qualcosa o qualcuno avesse richiamato la sua attenzione distogliendolo da ciò che stava dipingendo e facendogli voltare la testa. Però, esaminando il tutto con più attenzione, la postura con cui l’artista si è dipinto potrebbe anche essere quella di chi sta guardando ciò che vuole ritrarre per poterlo poi riportare sulla tela. Magari è proprio chi osserva il quadro ad essere la fonte che ha distratto l’artista o il soggetto che lui sta raffigurando. E poco importa quale delle due versioni sia quella corretta perché in entrambi i casi l’artista sembra quasi rivolgere all’inconsapevole osservatore un tenero sorriso che sa di sereno commiato. L’attrezzatura da lavoro (sedia e cavalletto) è di quelle adatte alla realizzazione di dipinti en-plen-air, quelli che nascono quando durante una passeggiata o una gita in campagna si decide di fermarsi a fissare sulla tela uno scorcio o un paesaggio particolarmente significativi o suggestivi. E infatti lo sfondo raffigura uno spazio aperto in cui fra alberi, rocce e nuvole campeggiano i ruderi di un vecchio maniero. Ancora una volta, approfondendo il superficiale esame preliminare, si viene a scoprire che l’immagine che costituisce il fondale dell’intera scena è molto simile ad una fotografia di inizi Novecento realizzata dal fotografo campobassano Alfredo Trombetta che ritrae il castello Monforte di Campobasso come appariva prima dei lavori di restauro realizzati intorno alla metà degli Anni Trenta. E allora magari viene da pensare che quei ruderi dipinti possano essere la rappresentazione di una Campobasso del passato, non più esistente nella realtà ma ancora ben viva nella mente e nel cuore di Trivisonno che in quella Campobasso vigilata da un castello malinconicamente cadente, ha vissuto circa un terzo della sua lunga vita.

Quella è la Campobasso che lo ha visto nascere il 3 ottobre 1904, nel centro storico cittadino dal caratteristico impianto urbanistico a forma di un ventaglio, e che lo ha osservato compiere i primi innocenti ma determinati passi nel mondo dell’arte. Come Trivisonno stesso narra nelle sue “Memorie”, redatte in versi endecasillabi, “Ricordo d’Halley la gran cometa / apparsa in ciel che mi parea toccare. / Mi palpitava il cor perché completa / la lunga coda, stesa la vedevo / nel ciel sud-ovest, tersa come seta, / e il dì seguente nell’asil tenevo / di già lavagna in man con gran diletto / per disegnar la sposa che io avevo / la notte vista e, lieve, col gessetto / cercavo di sfumarle il lungo velo.” Il racconto dell’episodio viene concluso con una frase che non lascia adito a fraintendimenti: “L’asilo fu così prima palestra / in cui potei provarmi all’arte bella / e prima volta esercitar la destra.” Le innate capacità artistiche furono ulteriormente stimolate “dal babbo, che negozio aveva / di tele e di color per belle arti, / del qual mestiere tutto possedeva” e che lo incoraggiò a frequentare corsi artistici e di specializzazione di pittura prima a Roma e poi a Firenze fra il 1919 e il 1924. Gli anni trascorsi nel capoluogo toscano furono particolarmente stimolanti e proficui per la sua formazione visto che per sua stessa ammissione “nel soggiorno fiorentin l’imperio / dei grandi artisti del Rinascimento / mi fece diventare artista serio”. Ed è sempre in quella Campobasso che ritorna al termine degli studi per iniziare la sua lunga e produttiva carriera. Come dirà in seguito “Pittor del Vecchio e Nuovo Testamento / sentivo d’esser proprio nell’affresco / l’espressione più viva di commento. / E fui infaticabil, sempre fresco, / a pinger muri e cupole di chiese / che tempo non avevo per il desco.” Il Castello Monforte è ancora diruto quando Trivisonno sposa nel 1927 la sua Maria, discreta e presente compagna di vita, con la quale condivide con amore gioie e dolori per circa sessant’anni, quando nascono i primi figli della coppia (tra il 1928 e il 1951 ne nasceranno ben dodici), quando i due coniugi, che si erano trasferiti a Roma, fanno ritorno nella città natale addolorati e provati per la perdita prematura della terzogenita.

Considerando di aver dato una corretta interpretazione al significato dello sfondo del dipinto, allora sembra non esserci molta coerenza con l’autoritratto in primo piano che raffigura un Trivisonno maturo, ‘bianco per antico pelo’ (per dirla con Dante), vestito con abiti di foggia ben lontana da quella in voga ai tempi in cui del Castello Monforte non rimanevano che diroccati ruderi. Il Trivisonno autoritratto appartiene ad un’altra location, presente insieme alla città natale nel cuore dell’artista e che risponde al nome di Firenze. Il capoluogo toscano è la città sognata da bambino, complice l’infatuazione per una compagna di classe che “per ben tre anni, in grande segretezza / l’amai, ma non fui corrisposto. / Ell’era fiorentina e avea gaiezza. / Firenze, in cui l’arte tanto posto / aveva offerto all’umano ingegno, / il cuor mi prese, e volli ad ogni costo / conoscerla un giorno e stesi impegno, / a viverci col farmi residente. / Ma era un sogno ancora e solo un pegno.” È la città assaporata negli anni dei suoi studi giovanili, è il luogo in cui si trasferisce la sua famiglia nel 1956 mentre lui si trova già da quattro anni a Il Cairo dove prosegue le sue attività di insegnante e di pittore iniziate a Campobasso, è la meta finalmente raggiunta nel 1967 per continuare il suo lavoro e trascorrere l’età adulta in compagnia dei suoi affetti. La permanenza nella città medicea non interrompe i rapporti con la sua terra d’origine dove Trivisonno frequentemente si reca in visita con l’emozione da lui stesso paragonata a quella che può provare un militare di stanza al fronte mentre sta raggiungendo la donna amata. Testimoni di questo profondo legame sono i numerosi dipinti che, realizzati nel suo studio di Firenze, abbelliscono ancora oggi le chiese molisane.

In termodinamica si definisce funzione di stato una grandezza la cui variazione, nel passare da uno stato iniziale ad uno stato finale, non dipende dal percorso seguito durante la trasformazione. Per fare un esempio riconducibile alla vita quotidiana, si può dire che spostandosi dal piano terra al quinto piano di un palazzo, la variazione di altezza rispetto al suolo non dipende dal fatto che per salire si usino le scale o l’ascensore. Se si considerasse Trivisonno come una funzione di stato si potrebbe allora immaginare che il suo “Autoritratto con Castello Monforte” possa rappresentare la sintesi della sua intera vita che, indipendentemente dal percorso lungo cui si è svolta, viene descritta simbolicamente dai luoghi che ne definiscono gli estremi. È come se nel dipinto l’Alfa e l’Omega venissero a coesistere generando una circolarità che sa di compiutezza e alla luce della quale non si può far altro che rispondere al tenero sorriso che l’artista rivolge a chi osserva il quadro con un sentito e riconoscente “Grazie Amedeo”.

1995, 28 dicembre. Amedeo Trivisonno scompare alla percezione sensibile rimanendo indelebilmente presente nel ricordo di chi lo ha conosciuto e gli ha voluto bene. A distanza di 25 anni da quel giorno il “Comitato Trivisonno 2015”, accogliendo il cortese invito dell’Associazione “Alesia 2007” Onlus, ha voluto ricordare il Maestro in questo modo.

“Comitato Trivisonno 2015”

Nota biografica

Il “Comitato Trivisonno 2015” è un gruppo informale costituitosi nel 2015 allo scopo di ricordare Amedeo Trivisonno a vent’anni dalla sua scomparsa che ha visto la partecipazione di associazioni e istituzioni molisane e a cui hanno aderito con entusiasmo anche i figli dell’artista. L’attività del “Comitato Trivisonno 2015” si è svolta attraverso la realizzazione di una serie di iniziative principalmente costituite da visite guidate, convegni e proiezioni a cui si sono affiancate anche una mostra ed un concerto, che avevano lo scopo di valorizzare la figura dell’artista e favorire la conoscenza delle sue opere presenti nella Regione Molise. Ciascun evento realizzato è stato inoltre l’occasione per effettuare una raccolta fondi finalizzata a finanziare il restauro del dipinto “Gli Evangelisti” realizzato nel 1937 da Trivisonno nella volta della Cappella dell’Addolorata presente nella chiesa di Santa Maria della Croce di Campobasso. Raggiunti gli obiettivi prefissati, il “Comitato Trivisonno 2015” ha sospeso la propria attività sul campo pur continuando ad effettuare operazioni di ricerca e, quando possibile, di divulgazione.

Foto di copertina: fotografia del dipinto ‘Autoritratto con castello Monforte’ inviata da Amedeo Trivisonno ad Ada Trombetta