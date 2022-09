Omaggio a Giambattista Faralli, i ringraziamenti all’amministrazione comunale

L’associazione «L’Areté», in persona del suo presidente Giampaolo D’Uva, ringrazia l’Amministrazione Comunale di Isernia e l’assessore Luca De Martino per l’invito a ricordare, con una rappresentazione teatrale, la figura e l’opera di Giambattista Faralli.

Per noi è stato veramente importante dedicare a Faralli la serata di ieri sera perché riteniamo che il suo lavoro sia stato importantissimo per valorizzare e conservare gli aspetti linguistici e le espressioni letterarie più caratteristiche della nostra cultura.

Il lavoro di Giambattista Faralli è stato scientificamente importante – per quanto riguarda l’approfondimento linguistico dei dialetti del nostro territorio – e, allo stesso modo, rilevantissimo da un punto di vista umano, per l’attenzione che ha voluto dare agli artisti del territorio (poeti, narratori, registi, attori e persino pittori), i quali hanno sempre potuto contare sulla sua disponibilità e sulla sua colta collaborazione.

Per questi motivi, diciamo ancora grazie all’assessore alla Cultura del Comune di Isernia che ci ha coinvolti in questa iniziativa lodevole e necessaria.