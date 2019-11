Omaggio a Fred Bongusto, ieri spettacolo al Teatro Savoia

L’associazione Talenti e Artisti Molisani ha voluto ricordare l’artista campobassano recentemente scomparso

Ieri sera, nella splendida cornice del teatro Savoia, l’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha voluto rendere omaggio a Fred Bongusto, l’artista famoso in tutto il mondo, nato 84 fa a Campobasso, precisamente in via Marconi, e recentemente scomparso.

Prima dello spettacolo musicale Open Vita, organizzato dall’Associazione Talenti e Artisti Molisani, presieduta fin dal 2013 da Michele Falcione, in collaborazione con l’orchestra spettacolo diretta da Giuliano Spina, in favore dell’Unità Operativa di Radioterapia di Gemelli Molise SpA di Campobasso, quattro attori campobassani si sono esibiti in uno sketch tutto dedicato a Fred.

Paola Mariano, Ivana Galasso, Vittorio Del Cioppo e Franco Baranello, tutti e quattro componenti dell’Associazione Talenti e Artisti, dopo aver intonato “Una rotonda sul mare”, in dialetto, hanno ricordato che Fred Bongusto, ovunque sia andato nel mondo, non si è mai dimenticato di essere campobassano e molisano, anche se qualche campobassano non lo ha mai apprezzato. Ma non sono veri campobassani quelli che non hanno apprezzato Fred, o sono forestieri o “pidocchi arricchiti”. È impossibile non amare Fred perché nelle sue belle canzoni si è sempre ricordato di noi, ed è sempre rimasto semplice e genuino.

«Questo spettacolo è nato dalla volontà di voler devolvere l’incasso dello spettacolo ad un reparto, come quello di Radioterapia, che quotidianamente svolge il delicato compito di curare pazienti colpiti dalla malattia oncologica» le parole di Michele Falcione. Accanto a lui, sul palco del teatro, Francesco Deodato, direttore della Radioterapia, ha ringraziato i presenti per aver partecipato all’importante iniziativa di beneficenza.

Subito dopo sul palco è salita l’orchestra del talentuoso Giuliano Spina, che con la sua musica da anni rappresenta il Molise nelle altre regioni italiane. Gli artisti hanno allettato i presenti con uno spettacolo di quasi due ore, con un ampio repertorio musicale, dalla musica italiana a quella internazionale. In chiusura la canzone “Eravamo in 19” dedicata ai 19 carabinieri morti nella strage di Nassiriya, 16 anni fa, con la proiezione del tricolore sul soffitto del teatro.