Olympia Agnonese – Campobasso (La diretta)

Trentaquattresima giornata di campionato di Serie D, in scena allo stadio “Civitelle” di Agnone il derby del Molise tra Olympia Agnonese e Campobasso. Le due squadre hanno voluto ricordare le vittime del terremoto dell’Aquila, del 6 aprile 2009, con un minuto di raccoglimento.

OLYMPIA AGNONESE: Maraolo, Corbo, Gentile, Cassese, Bisceglia, Pejic, Ribeiro (78′ Sorgente), Diarra, Formuso (83′ Mazzarani), Ancora, Ricciardi A disposizione: Kuzmanovic, Nyang, Salifu, Ballerini, Mazzarani, De Zai, Barbato, Sorgente, Araldo Allenatore: Antonio Mecomonaco

CAMPOBASSO: Sposito, Lo Bello, Magri, Marchetti, Calzola; Danucci, Antonelli (72′ Islamaj), Di Lauri (72′ Ranelli); Giacobbe (53′ Cogliati), Alessandro, Musetti A disposizione: Cutrupi, La Barba, Tommasini, Di Pierri, Islamaj, Ranelli, Salvatori, Leto, Cogliati Allenatore: Massimo Bagatti

Arbitro: Taricone di Perugia

1′ Occasionissima per gli ospiti: ci prova da subito Giacobbe che, dall’area, calcia un destro che però finisce sul palo

4′ Ancora i rossoblu con Alessandro che crossa per Giacobbe che però non riesce ad impattare il pallone, la difesa alto molisana è pronta a recuperarlo

5′ Campobassani che non demordono e cercano il goal con Antonelli che, servito da Lo Bello, di testa scocca il tiro che finisce alto sulla traversa

10′ Alto molisani che ci provano con l’ex Campobasso Ribeiro che serve Corbo, la palla finisce tra le mani del numero uno ospite

14′ La difesa agnonese rinvia in avanti, palla per Formuso il quale tenta di calciare, ma è bravo Magri a salvare il pallone

19′ Ancora un’occasione per i granata con Corbo che tenta di crossare dalla destra ma Calzola manda la sfera in corner. Calcio d’angolo per Bisceglia che, da fuori area, tenta di concludere ma la palla viene bloccata da Sposito

23′ Da un passaggio di Di Lauri, prova il tiro Giacobbe ma la palla è molto debole e finisce tra le mani di Maraolo

32′ Formuso, servito dalla destra, calcia verso la porta rossoblu ma la palla finisce alta sulla traversa

37′ Ancora un’importante occasione per gli ospiti: Musetti, in contropiede, serve Alessandro in area che manda la palla di poco fuori

38′ E’ ancora l’argentino a tentare la conclusione servito da Danucci, la palla termina al lato

39′ Ancora i rossoblu: Calzola crossa dalla sinistra, rimpalli in area ma nessuno riesce a finalizzare

41′ Diarra ci prova con un grande tiro dai 30 metri ma la sfera finisce alta sulla traversa

Termina il primo tempo con il parziale di gioco fermo sullo 0-0.

48′ Subito i granata con una punizione dai 35 metri battuta da Ricciardo per Corbo sulla destra, quest’ultimo non riesce e la palla finisce fuori

50′ Calcio d’angolo per gli alto molisani: palla per Diarra che la mette al lato

53′ Sostituzione per i rossoblu: esce Giacobbe, al suo posto Cogliati

56′ Antonelli serve Musetti dalla destra, ma la palla è debole

57′ Musetti ancora una volta servito dalla destra, tenta un sinistro ma Maraolo salva la sfera

62′ Ci prova Cogliati che tenta un sinistro da fuori area, ma la palla finisce fuori

64′ Antonelli per Danucci che cerca di concludere ma non riesce e la palla finisce al lato

65′ GOAL DELL’AGNONESE: alto molisani in vantaggio con Bisceglia che, servito da Diarra, tira la palla al volo e finisce in rete

70′ Provano ad accorciare le distanze i rossoblu con Cogliati che serve Musetti ma la conclusione è debole e l’estremo difensore locale non ha problemi

72′ Sostituzione doppia per i rossoblu: escono Antonelli e Di Lauri per Islamaj e Ranelli

75′ Il Campobasso non riesce a trovare la conclusione: Calzola crossa dalla sinistra per Magri che tenta il tiro di testa ma la palla finisce alta sulla traversa

78′ Sostituzione per l’Agnonese: entra Sorgente al posto di Ribeiro

83′ Ancora una sostituzione per i granata: esce Formuso, al suo posto Mazzarani

84′ GOAL DEL CAMPOBASSO: Danucci dai 40 metri serve Ranelli che mette in mezzo e trova Musetti che calcia in rete

86′ Ancora i rossoblu con Islamaj che dalla sinistra tenta di finalizzare ma il numero uno granata blocca la sfera

90′ Danucci batte una punizione pericolosa dal limite dell’area ma Maraolo è bravo a salvare la sfera

90’+5′ di recupero

92′ Espulso mister Bagatti per proteste

95′ Termina il derby al “Civitelle” con il risultato di 1-1.

Alessandra Potena