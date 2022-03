Oltre un milione di euro a 4 comuni molisani per le opere pubbliche

Stipulata la convenzione per l’assegnazione dei fondi ai comuni di Campodipietra, Tufara, Guardiaregia e Macchia val Fortore

Si è proceduto questa mattina, presso la Sala Giunta di Palazzo Vitale, alla stipula della convenzione relativa all’assegnazione dei fondi dello Stato destinati ad investimenti per la realizzazione di opere pubbliche, annualità 2021, previsti dalla Legge 30 dicembre 2018 n. 145. Il documento è stato sottoscritto da Regione Molise e Comuni di Campodipietra, Guardiaregia, Macchia Val Fortore, Tufara. Presenti il presidente della Regione, i sindaci dei quattro Comuni interessati, oltre al direttore e ai tecnici del IV Dipartimento dell’Ente.

I finanziamenti concessi sono così ripartiti: € 700.000,00 al Comune di Campodipietra per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada di bonifica montana denominata Gildone-Tappino, in agro di Gildone e Campodipietra;

€ 220.000,00 al Comune di Guardiaregia per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada denominata ex Penta; € 141.139,13 al Comune di Macchia Val Fortore per interventi riguardanti la viabilità e i sottoservizi della strada Foreste; € 231.095,03 al Comune di Tufara per la messa in sicurezza e l’ammodernamento della strada Piana di mare.