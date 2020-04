Oltre la pandemia, guardare al futuro con uno “Spirito Nuovo”

Successo per il libro del campobassano Michele Messere, balzato al secondo posto degli ebook scaricati in Italia

Utilizzare questo periodo di stop forzato per riflettere su quanto sta accadendo e su quello che sarà il futuro dei giovani ma non solo. E, soprattutto, mettere nero su bianco il proprio lavoro e renderlo accessibile a tutti attraverso la sezione gratuita di Apple Book e prossimamente anche su Play Store. Si chiama “Spirito Nuovo” ed è il libro che è stato pubblicato dal campobassano Michele Messere e che è balzato subito agli onori dei libri più scaricati sull’Apple Book. «In realtà non mi aspettavo un successo così – ha affermato Michele nell’intervista effettuata su Skype e che potete guardare in alto – pensavo che lo avrei pubblicato solo per poche persone». Invece così non è stato e il romanzo, pamphlet come l’ha voluto chiamare l’autore, è stato tra quelli più scaricati. Certo una lettura impegnativa «che, però, ci può stare in un momento nel quale tutti siamo in casa». L’intento, quindi, è quello di dare la possibibilità a chi si trova nelle proprie abitazioni di godere di qualche momento di seria riflessione sul domani e sui cambiamenti che la pandemia «necessariamente porterà nell’ordine delle cose. D’altronde è sempre stato così».