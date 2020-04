Oltre 400 mascherine per medici e infermieri

In arrivo per la Asrem la prima tranche di dispositivi di protezione individuale destinati al personale sanitario regionale: si tratta di 450 mascherine professionali realizzate dalla ditta molisana “ModaImpresa” e acquistate grazie alla raccolta fondi promossa e organizzata dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso

L’emergenza pandemica non ferma la solidarietà e il forte senso civico della comunità campobassana. Questa volta sono stati i Consulenti del Lavoro del capoluogo a muoversi direttamente in favore di medici e infermieri che in queste settimane hanno dato preziosa prova di competenza, virtù e coraggio per aiutare il Molise intero ad uscire dall’incubo Coronavirus.

La raccolta fondi promossa e organizzata dal Consiglio provinciale ha infatti permesso l’acquisto di un nuovo “approvvigionamento” di mascherine professionali (dotate di filtro): ben quattrocentocinquanta i dispositivi di protezione – frutto dell’iniziativa solidale e realizzati da “ModaImptesa Srl” – messi a disposizione dell’Asrem e del suo personale.

Una prima tranche che verrà implementata ulteriormente nel breve periodo, perché la preziosa campagna di raccolta fondi non si è certo fermata; anzi, si prepara ad accogliere presto nuovi contributi.

“Contiamo di poter concludere un altro intervento, acquistando e mettendo quindi a disposizione dell’Azienda Sanitaria Regionale altre mascherine – ha spiegato Stefano Pacitti, presidente del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Campobasso – La nostra iniziativa solidale non si è dunque conclusa e stiamo pian piano ricevendo altre donazioni. Grazie alla sensibilità e al buon cuore dei Consulenti del Lavoro e di tutti i molisani, vinceremo questa battaglia tutti insieme”.