Oltre 22mila euro di ricette false, arrestato infermiere dell’ospedale

A segnalare il molisano alle forze dell’ordine i titolari di una farmacia, insospettiti dal numero di prescrizioni mediche

Nella serata di ieri (31 ottobre 2019) i carabinieri della Stazione di Sulmona hanno arrestato, in flagranza di reato, un dipendente dell’Ospedale di Sulmona, P.L., infermiere 39enne: l’uomo, molisano, è accusato di peculato, truffa e detenzione di sostanze stupefacenti. Stando alle accuse ipotizzate dagli inquirenti, avrebbe falsificato alcune ricette che gli avrebbero consentito di ritirare in farmacia medicinali a base di Fentanyl (potente antidolorifico). In sostanza, stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti l’infermiere si sarebbe appropriato di ricette che poi falsificava e sulle quali poneva il timbro di un ignaro medico, al fine di procurarsi medicinali (completamente esenti da ticket) e causando, dal mese di maggio ad ottobre 2019, un danno approssimativo di circa euro 22.000 al Servizio Sanitario Nazionale. L’infermiere è stato fermato dopo aver prelevato l’ennesima quantità di medicinali presso una farmacia del luogo, per i quali non sapeva dare una plausibile giustificazione per l’acquisto. Gli accertamenti svolti dagli inquirenti hanno permesso di accertare la totale estraneità da parte del medico (il cui timbro appariva sulle ricette) nella vicenda, nonché di rinvenire ulteriori ricette in bianco ed altre già timbrate sempre con il timbro del medesimo medico, oltre ad un notevole quantitativo di medicinali, utilizzati esclusivamente per la terapia del dolore, farmaci che non avendo alternative generiche vengono interamente sostenuti nel costo dal Servizio Sanitario Nazionale. L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.