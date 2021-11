Oltre 2 milioni di euro ai comuni molisani per il sostegno alle abitazioni

Campobasso ha ricevuto oltre 370mila euro, Isernia 162.500 euro, Termoli circa 255mila euro, Campomarino oltre 60mila, Venafro circa 86mila e Larino 50.800, solo per citare i Comuni più popolose

La Giunta Regionale ha provveduto ad assegnare in favore dei Comuni molisani la somma di 2milioni e 298 mila euro, risorse statali provenienti dal Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione e dal Fondo Morosità Incolpevole anno 2021.

L’importante stanziamento è destinato ai Comuni molisani, che potranno utilizzarle per la concessione di contributi in favore delle famiglie a sostegno dei canoni di fitto sia verso proprietari privati che pubblici, rendicontando il tutto entro il 31 gennaio 2022.

Le somme sono state distribuite ai Comuni in base alla popolazione residente al 1 gennaio 2021, per cui Campobasso ha ricevuto oltre 370mila euro, Isernia 162.500 euro, Termoli circa 255mila euro, Campomarino oltre 60mila, Venafro circa 86mila e Larino 50.800, solo per citare i Comuni più popolosi.

Sono interventi importanti, per contrastare il disagio sociale che spesso origina proprio dalle difficoltà economiche di nuclei familiari più deboli, che non riescono a sostenere i costi dell’abitazione di residenza, tanto che la Regione Molise, con il medesimo atto di Giunta, si è riservata la possibilità di incrementare ulteriormente i fondi ripartiti, ove si rendessero disponibili in bilancio nuove risorse.

E purtroppo la pandemia COVID19 ha contribuito notevolmente a innalzare la fascia di povertà con criticità economiche per un numero sempre maggiore di cittadini, per cui l’intervento delle istituzioni è fondamentale per scongiurare la deriva sociale e l’impoverimento del territorio.

L’elenco dei Comuni beneficiari del contributo è disponibile al sito www.regione.molise.it, sezione Albo Pretorio, Delibera di Giunta n. 371 dell’11-11-2021