Oltraggiata lapide celebrativa, l’amministrazione sporge denuncia

REDAZIONE

A causa di atti di inciviltà e incuria, l’amministrazione comunale di Tavenna, in accordo con le forze dell’ordine, è stata costretta a rimuovere temporaneamente la lapide alle croci posta per l’eccidio del 1943, dopo aver sporto regolale denuncia. A questo si aggiungono altri episodi di inciviltà e degrado del territorio, in seguito all’abbandono di rifiuti lungo i bordi delle strade che nonostante la rimozione da parte degli addetti ai lavori continua incessante. L’amministratore sta lavorando nella supervisione del territorio affinché vengano scoperti gli autori di questi gesti inurbani, i quali danneggiano l’ambiente e il decoro del nostro paese.