Olivelli, il famoso arbitro internazionale di Karate, a Isernia

“Evento formativo inedito e prestigioso quello che il Comitato regionale FIJLKAM ha organizzato per il prossimo 7 gennaio ad Isernia. A presenziarlo il Maestro Nando Olivelli, arbitro mondiale e membro della Commissione Nazionale Ufficiali di Gara, il quale – considerato, ad oggi, uno dei migliori arbitri al mondo – aggiornerà gli intervenuti sulle numerose novità apportate dalla WKF, la Federazione Mondiale, al Regolamento d’Arbitraggio delle competizioni. Presenti, tra gli altri, numerosi ufficiali di gara di altre Regioni, che hanno con entusiasmo risposto all’appello dei Colleghi molisani per una giornata che si prefigura di grande utilità ed interesse per l’intero movimento. Ciliegina sulla torta dell’evento sarà peraltro la circostanza che il Molise sarà la prima regione in Italia a tenere un aggiornamento sul nuovo Regolamento, in vigore dal 1^ Gennaio 2023. Ciò a testimonianza della vitalità e caparbietà del Comitato regionale, e del suo Delegato, in particolare, sempre pronto a “sfidare” la dura legge dei numeri che contraddistingue il movimento Karate molisano ma che non ne fiacca la voglia e l’entusiasmo di tante iniziative realizzate e che si realizzeranno. Il movimento FIJLKAM MOLISANO merita di tornare a splendere facendo parlare di se con iniziative di spessore volte alla formazione, la didattica, la promozione senza mai tralasciare l’agonismo e tutti i valori che la federazione da sempre divulga sul territorio nazionale”