Olio, ripartiamo dalla qualità

Il 2020 è un anno particolare. Un anno in cui abbiamo dovuto imparare a fare i conti con gli imprevisti dell’imprevedibile. Un anno dove anche il settore dell’agricoltura soffre dei cambiamenti climatici, delle restrizioni e delle conseguenze create dall’emergenza Covid. Con l’inizio della stagione autunnale, riparte anche il settore oleario molisano, che quest’anno- più degli anni passati- punta sulla qualità e sulla peculiarità del proprio prodotto.

Più che per altre filiere, la multifunzionalità dell’olivicoltura e il suo legame storico, paesaggistico e culturale con il territorio rappresentano da sempre un’opportunità di sviluppo di questo settore, che in un momento così particolare come quello attuale, giocano un ruolo decisivo nella rinascita economica dell’intero territorio. Tante volte si sente ripetere che l’ olivicoltura non è soltanto produzione di olive e di olio ma che svolge anche altre funzioni, che devono essere adeguatamente considerate dalle politiche di settore. L’ olivicoltura, infatti, fornisce servizi ambientali e paesaggistici che, in alcuni contesti, diventano addirittura prevalenti rispetto a quelli produttivi. È questo uno dei motivi per cui la filiera olivicolo- olearia è così distinta e particolare rispetto ad altre filiere frutticole o alla viticoltura. In Italia ciò è tanto più vero per la diversità di climi, varietà, storia e tradizioni, che caratterizzano in modo inequivocabile le varie olivicolture locali e si traducono in sistemi produttivi e tecniche di gestione assai diverse, così come è grande la diversità e particolarità degli oli prodotti, tanto da essere apprezzata in tutto il mondo. In ogni regione, pertanto, l’olivicoltura rappresenta un marcatore del territorio che, a sua volta, influenza i risultati produttivi sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. In Molise la storica azienda Lembo riparte da questi valori indiscussi che distinguono il prodotto oleario a marchio proprio, non solo in Italia, ma anche all’estero, per l’eccellenza della qualità. Un made in Italy che diviene, a tutti gli effetti, un made in Molise al 100%. E’ una scelta fortemente voluta – spiega Sabrina Lembo, titolare del frantoio Lembo – quella di puntare sulla qualità del prodotto nostrano, anche e soprattutto in un momento storico così difficile, restiamo fedeli al principio dell’identità culturale che ci lega al territorio molisano. L’origine delle olive utilizzate per i nostri prodotti risiede nelle antiche varietà locali, le cui caratteristiche sono uniche al mondo. E’ questo il messaggio che vogliamo dare ai consumatori molisani, e non solo: prediligete sempre la qualità di un olio di oliva extravergine certificato in loco, anche se ha un costo economico maggiore rispetto a un prodotto proveniente da miscele di oli di altri paesi. E’ una scelta che impatta non solo sulla salute e il benessere del consumatore finale, ma anche sulla cultura e sull’economia di un territorio intero.

In ambito salutistico, è infatti risaputo che l’olio extravergine di oliva molisano ha straordinarie proprietà organolettiche e particolari doti antiossidanti che lo rendono un alimento ricco di effetti benefici per la salute dell’organismo umano. La ripartenza, quindi, deve avvenire dalla qualità e dalla convinzione che è proprio il Molise a divenire il fulcro di questo cambiamento. Il frantoio Lembo, la cui produzione è attiva fin dal 1890 a Campobasso, porta i benefici del proprio prodotto in tutta Italia e anche all’estero, tramite la vendita online alla pagina web www.oliolembo.com e attraverso le piattaforme social di Instagram e Facebook (Olio Lembo), che promuovono su scala internazionale la cultura dell’olio extravergine 100% molisano.