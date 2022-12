Olio Lembo, la prestigiosa Menzione Internazionale

L’olio molisano Lembo conferma il suo ormai rinomato pregio con lo speciale riconoscimento al The XVI Armonia International Olive Oli Competition 2022.A portare a casa il prestigioso premio è il prodotto Olio Extra Vergine di Oliva Biologico Lembo, nato esclusivamente dalle migliori olive biologiche cultivar italiane.

Il Concorso Armonia International Olive Oli Competition, giunto alla sua XVI edizione è ancora il primo e l’unico Concorso Oleario Internazionale che si avvale della collaborazione di un notaio per garantire il totale anonimato delle etichette, dall’arrivo dei campioni, sino alla cerimonia di premiazione e con il coinvolgimento e la partecipazione di produttori, assaggiatori, chef, foodies e consumatori, riconosce e premia i migliori EVOO internazionali e il loro utilizzo consapevole nell’abbinamento olio-cibo in cucina e nella ristorazione. Una competizione gastronomica internazionale, che ha visto la partecipazione tra gli altri di Gary Megan (giudice di MasterChef Australia), Peter Gilmor (uno dei Best 50 chef San Pellegrino), Jamie Oliver (chef televisivo inglese). La menzione rivolta all’Olio Extra Vergine di Oliva Biologico Lembo, selezionato tra molteplici olii provenienti da vari Paesi tra i quali Italia, UK, USA, Australia, Singapore, South Africa, Brasile, Portogallo, Spagna, Tunisia, Marocco, è per il suo gusto equilibrato e accattivante. Dal fruttato verde tenue, con fresche note erbacee e speziate, l’Olio Extra Vergine di Oliva Biologico Lembo, presenta l’odore dei fiori e dei frutti, un gusto inizialmente dolce si sviluppa successivamente in un lieve piccante e amaro, con retrogusto intenso.

L’autenticità del prodotto è avvalorata dalla lavorazione in loco, presso il frantoio Lembo, che dal 1890 porta la tradizione delle cose buone sulle nostre tavole. A introdurre questa varietà, la peranzana, da olive biologiche è stata Sabrina Lembo, proprietaria dell’omonimo frantoio e prima donna imprenditrice nelle cinque generazioni Lembo, che l’hanno preceduta. Il frantoio, situato a Campobasso, si distacca nello scenario molisano e nazionale per la lunga storia di tradizioni nel settore oleario, unita alla grande capacità dell’innovazione tecnologica. E’ tra i primi frantoi italiani ad aver adottato il denocciolatore, un macchinario che oltre a garantire una qualità superiore dell’olio, si inserisce all’interno di un importante processo di economia circolare. L’amore e il rispetto dell’ambiente costituiscono dal 1890 uno dei punti cardini della tradizione olearia Lembo. Il frantoio, certificato biologico, è l’unico nella nostra terra ad utilizzare energia pulita, proveniente al 100% da fonti rinnovabili.

L’imprenditrice e scrittrice Sabrina Lembo dedica questo riconoscimento a suo padre e ai giovani molisani: “Questo riconoscimento internazionale – ha affermato- è rivolto in primis a mio padre, grande lavoratore, che ha saputo trasmettermi i valori dell’onestà e dell’amore per questo prodotto. E poi, lo dedico a tutti i giovani, soprattutto agli studenti dell’Università del Molise, che ogni anno vengono a formarsi presso il mio frantoio. L’augurio che rivolgo a loro è che continuino sempre un percorso personale di formazione, credendo fermamente nelle loro capacità e nelle loro radici, e scrollandosi di dosso l’insensata idea di sottovalutazione a cui la società odierna li ha abituati, perché il Molise, come l’Italia, non è secondo a nessuno.”