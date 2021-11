Olio eccellenza del territorio: il sottosegretario all’Agricoltura Battistoni in Molise

Un doppio appuntamento, un weekend dedicato a una grande eccellenza della nostra regione. Perché l’olio molisano vuol dire qualità, benessere, ma anche identità, storia, cultura. “Sabato – recita una nota dell’assessore Cavaliere – ho partecipato a un interessante convegno presso la palazzina Liberty di Venafro per parlare dell’olio come opportunità di sviluppo e risorsa preziosa per il rilancio del territorio

Oggi, domenica, invece sono a San Martino in Pensilis, insieme al Sottosegretario all’Agricoltura Francesco Battistoni e a tanti produttori locali ed esperti per un confronto aperto e costruttivo sulle potenzialità del nostro olio, la tutela della salute dei consumatori, le prospettive di mercato e l’utilizzo di nuove tecnologie. Con la consapevolezza che il nostro piccolo Molise è grande per le sue eccellenze e qualità. Tocca a noi proteggerle e valorizzarle”.