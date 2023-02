Olio di provenienze Ue venduto per prodotto made in Italy: è frode. Nei guai presidente di una cooperativa molisana

Oltre tremila litri commercializzati in diverse regioni del bel Paese, riforniti anche mense e ristoranti. I Carabinieri stimano un guadagno di 21mila euro

Frode in commercio. E’ con questa ipotesi di reato che i Carabinieri del Nipaaf di Campobasso hanno denunciato il presidente della cooperativa di Larino che, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, vendeva olio extravergine di oliva di provenienza Ue spacciandolo per un prodotto 100% made in Italy.

L’olio confezionato in latte e bottiglie di varia capacità, scrivono i Carabinieri, è stato commercializzato in diverse zone d’Italia, anche a ristoranti e mense.

In totale i militari hanno stimato che la cooperativa ha venduto circa 3mila e 500 litri, per un valore commerciale di 21mila euro.