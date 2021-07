Olimpiadi, Molise nella storia: Maria Centracchio medaglia di bronzo nel Judo

E’ medaglia di bronzo Maria Centracchio, la molisana ha vinto la finale per il terzo e quarto posto alle Olimpiadi di Tokyo. Uno straordinario successo per la Centracchio e per il Molise che ha tifato per lei davanti ai televisori nella diretta trasmessa su Rai 2 e sui canali Sky.

Dopo il successo dei quarti di finale, l’approdo in semifinale e la sconfitta che le ha fatto sfumare il sogno dell’oro, la Centracchio ha conquistato il bronzo sul tatami del Budokan nella categoria -63 kg. Nella finale per il terzo posto contro l’olandese Juul Franssen (tre shido). Maria, 26 anni, appartenente alle Fiamme Oro Roma, ha firmato una vera impresa partendo dal numero 27 del tabellone.