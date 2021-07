Olimpiadi, la molisana Centracchio sconfitta in semifinale. Sarà sfida per il bronzo

Sarà finale per la medaglia di bronzo per Maria Centracchio, la molisana che sta gareggiando le Olimpiadi nella categoria Judo e che ha sfiorato il sogno della finalissima di Tokyo. Dopo essere approdata in semifinale (QUI L’ARTICOLO) è stata battuta per per ippon nella semifinale (-67 kg) dalla campionessa olimpica in carica Tina Trstejak. Tra poco l’azzurra sarà in gara per la medaglia di bronzo sul tatami di Tokyo. La rivale di Maria Centracchio per la medaglia di bronzo sarà l’olandese Juul Franssen.