Olimpiadi Internazionali della Chimica 2023: finale regionale all’UniMol

Sabato 29 aprile la Finale regionale tra giochi e valorizzazione delle eccellenze nelle Scuole, ore 10.00, Dipartimento di Bioscienze e Territorio – Sede Universitaria di Pesche (IS) – Località Fonte Lappone.

71 gli allievi e le allieve selezionati, 11 gli Istituti superiori della regione Molise coinvolti – da Campobasso a Termoli, da Guglionesi a Bojano, da Isernia a Venafro – a conferma di attenzione e centralità per una disciplina tradizionalmente considerata di difficile comprensione, ma che si è saputa ritagliare, sempre più, un ruolo nodale nelle preferenze dei giovani, delle studentesse e degli studenti nella società moderna.

E il ritorno a pieno regime e in presenza di iniziative come i “Giochi della Chimica” non solo rinsaldano tale aspetto, ma ne rappresentano il trampolino di lancio migliore e più efficace.

Ed è esattamente in tale contesto che la Società Chimica Italiana (SCI), infatti, – su incarico del Ministero dell’Istruzione e del Merito – organizza ogni anno i Giochi della Chimica, quale manifestazione culturale con il duplice obiettivo: da un lato stimolare tra i giovani l’interesse e la passione per questa disciplina; dall’altro di selezionare la “squadra italiana di chimica” per partecipare alle Olimpiadi Internazionali.

Punto di riferimento da sempre il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, che nella sua sede di Pesche, il prossimo 29 aprile, a partire dalle ore 10.00, ospiterà la fase regionale dei Giochi della Chimica 2023, curata come sempre dai docenti di chimica dei Corsi di laurea in Biologia e che vede il prof. Vincenzo De Felice referente regionale per il Molise.

Le studentesse e gli studenti primi classificati nelle tre diverse classi di concorso (classe A studenti dei primi due anni della scuola secondaria superiore; la classe B del successivo triennio; la classe C è riservata agli studenti del triennio dei nuovi Istituti Tecnici, settore Tecnologico, indirizzo Chimica, materiali e biotecnologie) avranno accesso alle Finali Nazionali in programma a Roma dal 24 al 26 maggio.

Da qui saranno selezionati i prossimi 4 “olimpionici e/o olimpioniche” della chimica che rappresenteranno la squadra italiana alla competizione Olimpiadi Internazionali della Chimica, prevista in Svizzera, a Zurigo, dal 16 al 25 luglio.

Il gruppo di lavoro UniMol formato da docenti e personale tecnico-amministrativo del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, premieranno i primi tre classificati in ogni classe di concorso nel corso di una cerimonia che si terrà il prossimo 13 maggio.