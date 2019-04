Olimpiadi di robotica, gli studenti del “Majorana” di Termoli campioni nazionali

TERMOLI

I ragazzi dell’ IISS “Ettore Majorana” di Termoli, si sono distinti come eccellenza nazionale alle olimpiadi di robotica, tenutesi il 12 e 13 aprile a Zagarolo, (Roma) .La squadra formata da alunni del terzo, del quarto e quinto anno della specializzazione informatica, dopo aver vinto le semifinali a Pozzuoli, ha ottenuto un altro brillante risultato partecipando alla finale nazionale di robotica “Nao Challenge 2019”, competizione ad alto contenuto tecnologico riguardante la programmazione di un robot umanoide e non solo. Il gruppo degli studenti, guidati dai docenti Giacomo Rulli e Diego Verrecchia, è riuscito a salire nuovamente sul podio dimostrandosi un’eccellenza a livello nazionale diventando campioni nazionali di robotica nella categoria “presentazione-interazione uomo-robot”. I ragazzi hanno manifestato un enorme spirito di sacrificio e impegno sacrificando tante ore per prepararsi all’evento. Il risultato eccellente è un motivo in più per continuare la ricerca nella realizzazione di programmi che permettano una maggiore interazione tra il mondo dei robot e gli umani. Ed è anche la dimostrazione che l’IISS “Ettore Majorana” rappresenta un polo d’eccellenza e una porta per il futuro di nuove professionalità legate all’alta tecnologia.