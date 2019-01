Olimpiadi di Informatica a squadre, il liceo Majorana in finale

REDAZIONE

Per la prima volta l’ISIS “Majorana-Fascitelli” partecipa alle Olimpiadi di Informatica a Squadre (OIS) aggiudicandosi l’ammissione alla finale nazionale che si svolgerà a Bologna il prossimo 8 febbraio. La squadra finalista che rappresenterà il Molise, composta dagli studenti Antonio Di Sandro (classe 4 C), Matteo D’Agostino (classe 4 E), Matteo Lubrano (classe 4 F), Fabio Rossi (classe 3 C) e Giacomo Melaragno (classe 3 C) è risulta 25-esima su 335 squadre partecipanti. Gli alunni saranno accompagnati dalla professoressa Emanuela Berardi, docente referente. Si conferma dunque il trend di crescita dell’Istituto “Majorana-Fascitelli” sul versante della formazione delle eccellenze e delle competizioni nazionali storiche dell’Informatica, dopo i risultati conseguiti durante lo scorso anno: Olimpiadi di informatica individuale: alunno del Liceo Majorana in finale; Olimpiadi di Problem solving a squadre: squadra del Liceo Majorana quinta a livello nazionale; Olimpiadi di Problem solving gara individuale: Fabio Rossi alunno del Majorana medaglia di bronzo nella fase nazionale.