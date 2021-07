Olimpiadi, Centracchio bronzo. L’emozione di mamma Silvia: “E’ stato bellissimo”

“Ogni gara è una sofferenza ma oggi l’emozione è immensa”. E’ con queste parole che Silvia Caruso, la mamma di Maria Centracchio ha commentato la vittoria della medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo. “E’ stata una gara veramente sentita e affrontata dopo tanti sacrifici e difficoltà. Maria si era già qualificata lo scorso anno poi a causa della pandemia c’è stato il rinvio e ha dovuto mantenere quella qualificazione per un altro anno con non poche difficoltà. Adesso è arrivato questo giorno ed è una bellissima emozione. Una gara molto sofferta, e siamo contenti anche se ha perso la semifinale con la fortissima campionessa di Rio. E non è una cosa da poco”.