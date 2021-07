Olimpiadi, “ad avercene di studenti come Maria”: parla l’ex prof della Centracchio

“Avercene di studenti così, era proprio un modello per tutti. Seria, quadrata, competente, rispettosa delle regole. Prendeva 10 in italiano e storia, e io di voti del genere non ne do quasi mai”. In un Molise quasi impazzito di gioia per la prima medaglia olimpica della sua storia con Maria Centracchio nel judo, con social e web univoci, a parlare ai microfoni dell’Ansa Molise è il suo vecchio professore del Liceo di scienze umane ‘Cuoco’ di Isernia, sezione A, Antonio Sorbo, già sindaco di Venafro nonchè giornalista. “L’ho avuta nel triennio ed era davvero brava: bravissima in storia, sapeva tutto, mai fuori posto, mai superiore agli altri, parlava poco, e non avresti mai detto che aveva dentro di se quella combattività che poi ha dimostrato sul tatami – prosegue Sorbo – ed era già impegnatissima col judo, girava già spesso l’Italia per le gare visto che era già brava, mentre in classe aiutava tutti. Devo dire che è un bel ricordo, una di quelle cose che inorgogliscono un professore di scuola”, chiude l’ex sindaco.