“Oleum”, la promozione del territorio passa per l’olio

L’evento l’8 dicembre al Castello Svevo di Termoli

REDAZIONE TERMOLI

La cultura olivicola e la ristorazione marinara termolese saranno al centro di “Oleum”, la manifestazione che si terrà l’8 dicembre al Castello Svevo di Termoli. Il comune di Termoli, in qualità di Città dell’olio vuole puntare a promuovere l’olio del nostro territorio attraverso questa iniziativa che vede anche anche la promozione della salute. L’8 dicembre dalle 16 alle 20 ci sarà l’esposizione e la degustazione degli oli 2019 con laboratori sensoriali che permetteranno un viaggio nel gusto. Alle 27 spazio alla “Merenda di una volta” a cura delle cooperative sociali Kairos di Termoli e Be Free di Roma, con la partecipazione del centro anti violenza regionale Be Free Molise. L’evento si estenderà poi ai ristoranti aderenti che faranno scoprire ai cittadini le proposte ghiotte create con olio extravergine d’oliva termolese nei loro ristoranti e quindi integrandolo ai loro menù del giorno.