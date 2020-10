Oktoberfest, un successo: stasera si replica con il live dei “Luppoli” e arancini a volontà

Prosegue l’Oktoberfest Live in piazzetta Palombo a Campobasso. Successo per la serata di ieri che ha fatto registrare una buona affluenza di pubblico. Anche questa sera, 3 ottobre, spettacoli, ottimo cibo e “bionda” di assoluta qualità: in programma il concerto live dei “Luppoli”, ovviamente tanta birra e serata a tema “arancini”. In più hamburger, hot dog, stinco di maiale e tanto altro.

Nel pieno rispetto delle normative anti Covid sarà possibile dunque degustare buon cibo, sorseggiare della birra in compagnia e soprattutto assistere a diversi appuntamenti previsti nel cartellone del programma.

Non si tratta dunque di una semplice festa della birra, ma di una manifestazione, organizzata da Otter Lounge Bar in collaborazione con Carpinelli SPA — birra Spaten, pianificata in ogni singolo dettaglio per soddisfare in pieno chiunque si recherà anche nella centralissima Piazzetta Palombo.