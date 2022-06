Ok dalla commissione di vigilanza, stasera aprono i battenti le giostre in via IV novembre

Campobasso. Intorno alle 14 di oggi, mercoledì 15 giugno, si è riunita la commissione provinciale di vigilanza per valutare la regolarità del Luna Park presente già da alcuni giorni in via IV novembre a Campobasso. L’esito è stato positivo e la commissione non ha ritenuto di effettuare prescrizioni. Pertanto già da questa sera, mercoledì 15 giugno, il Luna Park aprirà i battenti, per la gioia di grandi e piccoli.

Giostre che, dopo decenni, tornano alla vecchia collazione perché quest’anno nell’area di Selvapiana si svolgeranno i concerti di Mario Biondi, sabato 18, e Litfiba, domenica 19.

Dal momento che le “operazioni burocratiche” sono state più lunghe del previsto, le giostre dovrebbe restare nel capoluogo di regione anche la settimana successiva al Corpus Domini.