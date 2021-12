Ognuno vedrà la salvezza di Dio

II DOMENICA D’AVVENTO (C)

Lc 3,1-6.

Mentre l’Impero romano era all’apogeo del suo splendore e della sua potenza, nasce un profeta, un uomo umile ma forte ed ispirato, che aveva preso le distanze da tutto ciò che a quell’epoca era ritenuto importante per dare valore ad altro: si chiamava Giovanni, detto il Battista, per via del rito che amministrava a chiunque manifestasse la volontà di cambiare vita. Per il perdono dei peccati il suo Dio non pretendeva sacrifici ed olocausti, come invece lasciava intendere il giudaismo del tempio, ma la semplice disponibilità a rinunciare al peccato. Un messaggio rivoluzionario, capace di riavvcinare i cuori più lontani, che avrebbe predisposto il terreno ad una rivoluzione ancora più grande e di cui lui è stato l’indiscusso precursore.

+Nell’anno quindicesimo dell’impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetràrca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrca dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.+

Il Seme di Salvezza che Dio aveva preparato dall’eternità, si schiuse germogliando nel terreno di in un preciso frangente storico; un evento preparato dall’eternità attraverso l’azione provvidenziale dello Spirito Santo. Prima che il Cristo si manifestasse la Parola era scesa su Giovanni il precursore, mentre il germoglio di Davide cresceva in modo umile e discreto. Giovanni Battista, era stato scelto dalla Grazia mentre era ancora è nel grembo materno, ma lo Spirito ha cercato (e trovato) in ogni epoca uomini e donne liberi e fuori dal coro; infatti , proprio per questa loro peculiarità, i profeti sono il più delle volte messi ai margini dalle “caste”; era successo a Giovanni, ai suoi predecessori, e nemmeno per Gesù c’è stata un’eccezione.

+Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, com’è scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:+

La Profezia di Giovanni non si fonda su condanne e minacce, non vengono vaticinati disastri, la paura non è usata come mezzo di dissuasione. Il Battista prepara l’umanità a Cristo invitandola a confidare nella Misericordia Divina. Il Peccato non è più un peso opprimente da cui non ci si può liberare, se non a costo di esosi sacrifici che solo i ricchi potevano permettersi. Il nostro Giudice è pronto ad elargirci il suo perdono gratuitamente, se vogliamo accoglierlo. Dio vuol farci vivere nel suo regno di pace e giustizia. Egli non si limita ad offrirci una singola possibilità di Salvezza, nemmeno 2, 3, o 7, ma settanta volte sette, cioè ogni volta che, lontani da Lui, vorremo ritornare: sempre troveremo le sue braccia di Padre pronte all’abbraccio.

+«Voce di uno che grida nel deserto:

Preparate la via del Signore,

raddrizzate i suoi sentieri!+

Giovanni grida nel deserto, ma nel deserto chi ascolta? Sembra quasi voler dire: “So che saranno pochi a darmi retta, ma non posso esimermi dal farlo, devo dire al mondo che il Suo salvatore è giunto!”. Raddrizziamo i sentieri che conducono al Signore: nell’invitare l’umanità all’incontro con Dio, non dobbiamo esentarci dal rivelare come sia impervia la via, ma, nel contempo, è necessario essere anche capaci di incoraggiare i pellegrini che vorranno salire il santo monte, assicurando loro che lungo il percorso saranno sostenuti e incoraggiati. Dio non abbandona chi si affida a Lui. Il Suo giogo è soave, il Suo carico è leggero!

+Ogni burrone sarà riempito,

ogni monte e ogni colle sarà abbassato;+

Origene nelle sue “Omelie su Luca” affermava che il nostro cuore è il burrone che deve essere colmato. Ognuno di noi porta un “infinito bisogno” che nessun oggetto o persona potrà mai colmare. Solo Dio con la Sua Grazia può riempire la nostra inappagabile fame di felicità. Sempre appellandoci a Origene potremmo decifrare i termini “monte” e “colle” come le avversità e i nemici che ostacolano l’Amore nel suo cammino. A volte anche noi stessi ci facciamo ostacolo, quando ci arrocchiamo dietro la nostra diffidenza o lasciamo che il pensare mondano soffochi la logica evangelica. Per questo dobbiamo tutti lavorare affinché, il messaggio d’Amore senza frontiere portato dal Vangelo, arrivi al cuore dell’uomo.

+le vie tortuose diverranno diritte

e quelle impervie, spianate.+

L’azione provvidenziale dello Spirito, agendo misteriosamente nella storia, prepara discretamente i grandi giorni della Salvezza; così come lo sono stati la chiamata di Abramo, la liberazione del popolo ebraico dalla schiavitù per mezzo di Mosè, la nascita del regno d’Israele, ecc. Fino alla prima venuta del Figlio nella carne. Mentre il mondo sembra essere imprigionato dal male e dall’oppressione , in realtà viene pian piano sanato dalle mani sapienti di Dio, nella misura in cui trova spazio e accoglienza nel cuore dell’umanità.

+Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».+

Che grande promessa! Tanto da non essere da noi ne compresa ne accettata. Ancora c’è chi divide l’umanità tra dannati e santi; ancora non riusciamo a condividere i sentimenti e l’amore del Padre misericordioso che vuole rivestire di Gloria tutti i suoi figli! La Salvezza è pronta e si offre come una fonte all’assetato nel deserto; una promessa inaudita che, se anche potrebbe sembrare miraggio e minacciare una delusione, resta vera e presente.

Fra Umberto Panipucci

Felice Domenica