Ognissanti e defunti, in tanti al cimitero per far visita ai propri cari

REDAZIONE CAMPOBASSO

Il freddo e la pioggia non hanno fermato i tanti visitatori che, come ogni anno, oggi, nel giorno dedicato a tutti i Santi, si sono recati al cimitero per far visita ai propri cari. A Campobasso intere famiglie hanno affollato il camposanto di San Giovanni dei Gelsi per portare un fiore o una preghiera ai propri defunti. In questo lungo ponte di inizio novembre, che terminerà domenica, in tanti sono rientrati anche da fuori regione per poter salutare i propri cari. Una ricorrenza, a quanto pare, molto sentita a Campobasso. In questi giorni, nei pressi del cimitero cittadino, parecchio affollato, anche per la presenza di tanti ambulanti che vendono fiori, sono presenti gli agenti della Polizia Locale e di Stato. Una presenza importante per garantire la sicurezza del luogo e per disciplinare l’intenso flusso di traffico. Presente, davanti l’ingresso principale del cimitero, anche l’ufficio mobile della Polizia di Stato. Fino a sabato, su un lato della strada, c’è anche il divieto di fermata. E per la giornata di oggi e domani, la Seac ed il Comune di Campobasso hanno deciso di incrementare le corse da e verso il cimitero. A partire dalle 8 di e fino alle 16,27, ci saranno corse ogni 25 minuti. Il primo bus partirà da Piazza D’Ovidio verso il cimitero alle ore 8, le successive partiranno ad intervalli di 25 minuti. La prima corsa, invece, dal cimitero e verso il centro sarà alle ore 8.12 e anche qui, le seguenti, ci saranno ogni 25 minuti.

MA.TA.