Oggi si celebra la Giornata Mondiale del Monitoraggio delle Acque, strumento efficace di prevenzione delle perdite idriche

Il monitoraggio si dimostra fondamentale per la nostra regione e i fondi del Pnrr potrebbero assumere un ruolo cruciale per il miglioramento dell’attività, ma bisogna richiederli

di Giusy Spadanuda

Istituita inizialmente il 18 ottobre in onore dell’anniversario dello “US Clean Water Act” dalla Fondazione americana per l’acqua pulita (Acwf), la Giornata Mondiale del Monitoraggio delle Acque dal 2003 sottolinea l’importanza vitale delle risorse idriche e con il tempo è divenuta l’occasione per promuovere iniziative per la tutela dell’acqua.

Regolata dalla normativa sulle acque (D.lgs. 152/99 e s.m.i.), l’attività di monitoraggio in questione riguarda le acque superficiali e costituisce un’operazione fondamentale per controllare lo stato di qualità dell’ambiente acquatico e raccogliere informazioni sulle condizioni dei corsi d’acqua e degli invasi che vengono classificati in base all’elaborazione di due indici: lo stato ecologico e lo stato chimico della risorsa. In Molise il monitoraggio delle acque destinate al consumo è affidato all’Arpa che periodicamente opera prelievi per le analisi dei siti idrologici nelle aree di Campobasso, Bojano, Termoli, Isernia, Venafro e Trivento, e dai controlli tutte le acque erogate nella regione risultano potabili e con caratteristiche di qualità oligominerali, povere di sodio e non bicarbonatiche.

L’acqua molisana infatti si conferma tra le migliori d’Italia e già nel 2016 se ne riconosceva l’eccellenza con la ‘Carta dell’Acqua’. A questo primato però si unisce quello più preoccupante della dispersione dell’acqua con una delle più alte percentuali a livello nazionale. Dal report sulle acque dell’Istat del 2020 si evince che nell’area del capoluogo di Campobasso per ogni km di rete di distribuzione si perdono 80 m3 di acqua con una percentuale del 40% circa sui volumi immessi in rete. Un dato ancora troppo alto che negli ultimi 10 anni non ha subito alcuna miglioria e che produce importanti ripercussioni ambientali, sociali ed economiche, soprattutto dopo gli episodi di scarsità idrica di quest’estate. Da non sottovalutare inoltre il livello inadeguato e carente del sistema di depurazione su tutto il territorio regionale. Sempre secondo i dati Istat, nel capoluogo la popolazione servita dal sistema di depurazione è poco meno del 90% sul totale di quella residente a differenza della quasi totalità negli altri capoluoghi. Ad una cattiva distribuzione delle acque potabili si aggiunge quindi il grave problema dell’inquinamento da acque reflue.

Ci si chiede quindi se i piani di investimento più volte discussi in Regione negli ultimi decenni non siano bastati oppure siano stati inadeguati di fronte a infrastrutture idriche ormai obsolete ed errori amministrativi non sanzionati.

Il Molise farebbe bene dunque a sfruttare i fondi messi a disposizione dal Pnrr per un miglioramento del monitoraggio in materia di gestione delle risorse idriche, ma per farlo deve presentare domanda e relativo progetto entro il 31 ottobre prossimo, e l’auspicio è certamente quello che non venga persa l’occasione come già avvenuto nel settembre del 2021, termine non rispettato per la mancata costituzione degli organi dell’Egam (Ente gestione attività minerarie) e per l’affidamento del Servizio idrico integrato.