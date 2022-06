Oggi l’ultimo giorno scuola, 2515 studenti molisani dovranno affrontare la maturità

Ultimo giorno di scuola quello di oggi per tutti gli studenti molisani. Molti dei quali hanno festeggiato davanti ai propri istituti l’inizio delle vacanze estive. Ma non per tutti è iniziata l’estate.

Saranno, infatti, 2.515 gli studenti che in Molise inizieranno, con la prima prova scritta, gli esami di maturità: 2.480 sono interni e 35 sono candidati esterni, tutti iscritti a scuole statali. La prima prova scritta, quella di italiano, è in programma il 22 giugno, il giorno seguente la seconda prova.

A livello territoriale, il maggior numero di candidati è nella provincia di Campobasso, 1.965, seguita da Isernia, 550.

Per quanto riguarda gli esami del terzo anno della scuola secondaria di primo grado, i candidati sono 2.425, di cui 2.423 interni e 2 esterni. A livello territoriale, gli studenti che sosterranno l’esame sono 1.816 nella provincia di Campobasso e 609 nella provincia di Isernia