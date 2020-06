Oggi l’inaugurazione del Parco giochi inclusivo “Paul Harris”

In programma alle ore 17.00 all’interno di Villa De Capoa a Campobasso



Si svolgerà a Campobasso oggi (venerdì 19 giugno) alle ore 17.00 l’inaugurazione del Parco Giochi Inclusivo “Paul Harris”, fondatore del Rotary International, nato da un’idea dell’Associazione C.N.I.S. in collaborazione con il Rotary Club Campobasso che ha anche curato la progettazione e la direzione dei lavori. Il Comune di Campobasso ha aderito alla proposta del C.N.I.S. e del Rotary Club di Campobasso volta alla riqualificazione dell’area siglando un’apposita convenzione con l’Associazione per la gestione gratuita dello Parco Giochi Inclusivo.

Il Parco Giochi è da intendersi come “Opera pubblica” realizzata dal Rotary Club di Campobasso. Una vera e propria un’area ludico-ricreativa accessibile e fruibile da tutti, per concretizzare il desiderio e il diritto dei bambini (disabili e non) di vivere momenti piacevoli con i loro pari, senza dover fronteggiare le barriere che un normale parco giochi può comportare.



Alla luce delle indicazioni del Governo Italiano e le Raccomandazioni dell’OMS il Parco Giochi Inclusivo “Paul Harris” si adeguerà alle “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19”.