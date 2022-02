Oggi l’Avvocato Pistilli avrebbe compiuto 100 anni

Indimenticabile benefattore. Ha restituito al clero e alla città la chiesa di San Bartolomeo completamene restaurata

di Vittoria Todisco

Oggi Alberto Pistilli Sipio, l’Avvocato, avrebbe compiuto 100 anni.

E’ venuto a mancare il 17 novembre del 2020 e, con la sua scomparsa, si è chiusa l’ultima pagina di un genogramma familiare illustre, un grande albero le cui radici rappresentano parte della nostra storia percorrendo tempi e avvenimenti dei secoli passati.

Quanta tristezza provoca la visuale di quelle finestre chiuse della casa, abitata dall’Avvocato e, prima di lui dalla famiglia di suo padre, il dottore Renato Pistilli Sipio primo Podestà di Campobasso, non appena la città venne liberata dagli alleati. La consapevolezza di essere l’ultimo discendente di una famiglia, illustre, riempiva di tristezza l’Avvocato privo di discendenza che si definiva: il liquidatore morale di un patrimonio familiare ricco di storie come di esempi e sacrifici. Il cognome Sipio si aggiunge a quello dei Pistilli con l’estinzione di un’altra famiglia, i Sipio appunto dalla quale discendeva la madre del dottor Renato. Famiglia alla quale appartiene il deputato della Camera del Regno D’Italia, Gennaro e, all’albero genealogico dei Pistilli Sipio, appartengono i Barone di Baranello e quel Michelangelo Ziccardi ricordato dalla toponomastica cittadina: illustre botanico, storico, medico, oltre che sindaco della città di Campobasso, membro dell’Accademia Pontiana oltre che di numerose associazioni scientifiche e culturali del Regno delle Due Sicilie. Quella sua casa lungo il Corso Vittorio Emanuele fu terribilmente segnata dal lutto: tre esponenti della famiglia Pistilli, i giovanissimi fratelli di suo padre, Carlo, Silvio e Angiolo hanno immolato le loro vite per la Patria, nel corso della Prima Guerra Mondiale.

Se avesse potuto, l’avvocato Pistilli, si sarebbe fatto seppellire nudo nella nuda terra. Infatti per tempo aveva dato disposizioni che la notizia della sua dipartita avvenisse quando tutto si era concluso, avendo scelto la cremazione e le sue ceneri andavano custodite nella cappella di famiglia ne cimitero cittadino. Se ne è andato mentre dalla nostra mente non scompariva l’orrore di quegli infiniti cortei di camion militari che si portavano via i nostri vecchi, falciati dal COVID 19. Immagini da Olocausto le cui vittime appartenevano a quella generazione alla quale dovevamo gratitudine per averci dato, non senza sacrifici, la condizione di essere cittadini liberi in uno Stato democratico. La scomparsa di Alberto Pistilli Sipio è avvenuta – anche per le regole imposte dalla pandemia – nel silenzio come quella di molte altre persone conosciute e, a noi care, scomparse, senza quella commossa partecipazione collettiva che aiuta ad elaborare il lutto. Se ne sono andati da soli, quasi in silenzio, in un modo che ci ricorda la fine, secondo Dante, dell’eroe greco Ulisse e dei suoi compagni, inghiottiti dal mare chiusosi su di loro.

Un arrendevole silenzio che però nel caso dell’Avvocato è apparso appesantito dall’indifferenza, assolutamente immeritata rispetto ad un “galantuomo” prodigo di attenzioni e di rispetto per la Città alla quale sentiva di appartenere e ai suoi abitanti. Tra i meriti che Alberto Pistilli Sipio possedeva spiccava quello di quella nobiltà ontologica che è la base della dignità ovvero, il rispetto che si deve a se stessi e agli altri, siano essi persone o cose, che si portava come cucita addosso. Si è offerto volontario per restituire decoro ad una chiesa he stava cadendo a pezzi , quella di San Bartolomeo, che nel panorama delle nostre architetture cittadine spicca come un gioiello sull’abito di una signora.

Non un cenno da parte del Vescovo, che si è visto restituire “chiavi in mano“ un luogo sacro e caro alla memoria collettiva, mentre i lavori di restauro della Cattedrale sono fermi da mesi. Nessun cenno da parte dell’Associazione campobassana Famiglie dei Caduti e Dispersi di Guerra di cui l’Avvocato era presidente onorario oltre che munifico sostenitore. La città è in debito con quest’uomo e il Sindaco Gravina è chiamato ad assolvere tale impegno adoperandosi nel restituire decoro alla Collina Monforte e al Castello, al cui interno, fu proprio il dottore Renato Pistilli, ad adoperarsi per radunare le spoglie dei nostri Caduti in Guerra, creando il sacrario militare affidando ai posteri la memoria del senso morale e politico di quelle esistenze sacrificatesi in nome della Patria . C’è soprattutto altro debito da assolvere da parte dei componenti dell’Associazione “Pro Malati Oncologici” intitolata alla moglie dell’Avvocato, la Signora Anna Perrazzelli Pistilli Sipio , un organismo creato e sostenuto finanziariamente dall’Avvocato affinché fungesse da sostegno morale oltre che prodigo di attività sociali utili alle persone malate di cancro e ai loro familiari. Organismo che non è riuscito ancora a decollare e da qualche anno addirittura immobilizzato nell’espletamento di iniziative utile a rendere meno penoso il percorso della malattia.

Una messa in memoria dell’Avvocato Aberto Pistilli Sipio sarà celebrata questo pomeriggio alle ore 18,30 nella Chiesa di Santa Maria della Croce.