Oggi la presentazione della disciplina cinofila “Dog Therapy Sportiva”

Valentina De Pasquale, legale rappresentante dell’Asd Il Feudo degli Animali, ha organizzato per oggi, alle ore 10 in piazza Municipio, in occasione del Downtour 2019, la presentazione in Molise della nuova disciplina cinofila Fidasc “Dog Therapy sportiva”.

La Dog Therapy sportiva è una specialità sportiva che ha come fine quello di migliorare le abilità dell’atleta conduttore attraverso l’interazione con il cane, opportunamente addestrato, percorrendo insieme un percorso a difficoltà progressiva.

Le prove di Dog Therapy sportiva non sono il fine, ma solo il mezzo per giungere al superamento dei limiti psicofisici di ciascun atleta attraverso la relazione con il cane, accompagnata da una preparazione tecnico-sportiva, sotto la guida di un educatore cinofilo. Le prove sono divise in due distinte categorie, ciascuna articolata in 3 livelli. Sponsor ufficiale Agripet.