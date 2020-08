Oggi la presentazione del libro su Giulio Rivera, “Ciao Giù”

Nato da un’idea di Adele Terzano, “Cio Giu’” è un libro che non racconta, ma con parole e immagini riporta alla memoria un giovane scomparso a 24 anni: Giulio Rivera, un membro della scorta dell’on. Aldo Moro, ucciso nell’agguato di via Fani il 16 marzo del 1978. Il primo agosto ricade l’anniversario della sua nascita e per questo è presentato a Guglionesi un libro in sua memoria. Il contributo specifico della prof.ssa Terzano alla memoria del giovane eroe è stato donato nel contesto di un progetto didattico, il concorso dell’École Instrument de Paix, nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia “L’album della memoria di un popolo”.I suoi versi e quelli scritti da autori vari, insieme ad alcune testimonianze scritte e fotografiche, sono state raccolte in questo libro, affinché resti testimonianza dei sentimenti dei suoi concittadini. Il libro, edito dai Cantieri Creativi, illustrato da Antonietta Aida Caruso è realizzato per ricordare, che significa “conservare nel cuore” e per avere il coraggio di trasmettere ai nostri giovani che c’è stato un figlio della propria terra che ha dato la vita nel compimento del suo servizio. Nessuno di noi morirà mai, ma ci sono persone particolari che lasciano un segno indelebile e queste persone entrano a far parte della memoria collettiva. Si ringrazia il sindaco Mario Bellotto per il patrocinio concesso e coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. S’invitano tutti a piazza Giulio Rivera sabato 1 agosto alle 19.