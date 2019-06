Oggi la nomina a vicesindaco di Paola Felice. Presidenza del consiglio, ecco i primi nomi

ANTONIO DI MONACO

Il neo assessore alle Attività produttive, alla Cultura e al Commercio, Paola Felice sarà, con tutta probabilità, la vicesindaco del capoluogo. Si manterrebbe così la linea di continuità in “rosa” con l’amministrazione guidata dal sindaco, Antonio Battista, che aveva nominato Bibiana Chierchia (sua avversaria alle primarie del centrosinistra del 2014 per la candidatura a sindaco arrivata seconda, ndr) quale sua vice.

In questo caso, non verrebbe preso in considerazione, ad esempio, un parametro molto in voga, ossia quello del primo eletto nella lista che sarebbe, nel caso del M5S, Simone Cretella (556 preferenze ottenute), neo assessore all’Ambiente, alla Polizia Municipale e alla Mobilità. L’ufficialità del vice di Gravina si avrà, quindi, soltanto con il decreto di nomina che sarà emanato oggi dal primo cittadino (che presiederà anche la prima riunione di giunta), il quale definirà anche le altre deleghe accessorie ai componenti dell’esecutivo. Intanto, aspettando lo svolgimento (entro il 1° luglio prossimo) della prima seduta del Consiglio comunale che sarà convocata oggi (ultimo giorno utile trascorsi i dieci dalla proclamazione del risultato elettorale). Tra gli adempimenti previsti, ci sarà l’elezione del presidente del Consiglio (articolo 14 dello Statuto comunale) che avverrà a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri (22 voti su 33 compreso il sindaco, due più dei 20 su cui può contare la maggioranza M5S). Se non fosse raggiunto questo quorum, per la seconda e la terza votazione occorrerebbe la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (17 voti) e, se ci fosse parità, sarebbe eletto il consigliere che ha ottenuto più preferenze alle ultime elezioni. Se fossero pari anche queste, si procederà con il sorteggio.

Va da sé che dalla seconda votazione in poi, sarebbe favorito il candidato indicato dalla maggioranza M5S che può contare su ben 20 voti. Nel caso in cui il presidente fosse espressione della maggioranza pentastellata, come probabile che sia, i primi nomi a circolare sarebbero quelli di Elena Porchetti (prima donna che presiederebbe l’assise civica del capoluogo), Nicola Simonetti, Lorenzo Sallustio e Antonio Guglielmi. Entro lunedì 1° luglio, termine nel quale deve tenersi il primo Consiglio, il mistero (dopo quelli del Corpus Domini che sfileranno tra due giorni) sarà svelato.