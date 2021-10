Oggi il via al G20

di Marianna Meffe

Prende oggi il via alla Nuvola dell’Eur il Vertice del G20, tradizionale forum di incontro tra i Capi di Stato e di Governo delle principali economie del mondo, insieme ad alcuni Paesi Ospite e organizzazioni internazionali.

In una Roma blindata, nelle giornate di Sabato 30 e Domenica 31, verranno affrontati i principali temi dell’agenda mondiale, così come stabilita dalla Presidenza di turno (Italia).

Insieme al suo predecessore e al suo successore alla Presidenza del G20 (Arabia Saudita e Indonesia), l’Italia forma la Troika di membri che garantiscono la continuità dei lavori del G20, diventato un convegno annuale soltanto nel 2010 ma le cui radici affondano nella Berlino del 1999.

Nella giornata di sabato 30, dopo l’arrivo dei leader, accolti dal presidente del Consiglio Draghi, la cerimonia di benvenuto e la tradizionale foto di famiglia, i lavori alla Nuvola cominceranno con la prima sessione su ‘Economia e salute globale’.

Ma sarà la giornata di domenica quella cruciale, incentrata sui temi della lotta alla pandemia e soprattutto ai cambiamenti climatici.

Considerato l’argomento “zoccolo duro”, dato che alcune superpotenze tra cui la Cina di Xi Jinping (che partecipa ancora a distanza, insieme alla Russia di Putin) ritengono irrealistico l’obiettivo di azzerare le emissioni entro il 2050, questo incontro sarà cruciale per accordarsi su una linea politica condivisa, dato che, come sappiamo, in questo mondo muoversi da soli non porta lontano e soprattutto non porta i cambiamenti necessari.

Il G20 sarà inoltre terreno di prova per gettare le basi per la COP26 (Climate Change Conference of the Parties), che si terrà a Glasgow nel prossimo weekend e che verterà interamente sui temi del cambiamento climatico.

Sperando che da queste due occasioni di incontro nascano decisioni produttive e ragionate, auguriamo un buon lavoro ai leader mondiali!