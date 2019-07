Oggi il primo consiglio comunale targato Gravina

ANTONIO DI MONACO

CAMPOBASSO

Si aprirà questa mattina alle 8:30 il primo Consiglio comunale dell’amministrazione a Cinque Stelle targata Roberto Gravina e presieduta dal “consigliere anziano” (così definito dallo Statuto comunale colui che ha conseguito la maggior cifra elettorale), Salvatore Colagiovanni, in attesa dell’elezione del presidente. Il primo adempimento che toccherà all’assemblea sarà la convalida degli eletti e dei subentri in luogo dei consiglieri nominati assessori (come stabilito dallo Statuto): al posto di Simone Cretella, Paola Felice, Luca Praitano e Giuseppe Amorosa siederanno in Consiglio Paolo Adamo (100 preferenze ottenute), Anna Petrecca (100), Monica Scoglietti (88) e Nicolino Giannantonio (84), tutti della lista del M5S dopo i primi 20 che costituivano la maggioranza.

Gli altri sono Margherita Gravina, Antonio Vinciguerra, Antonio Musto, Elena Porchetti, Antonio Guglielmi, Pio Bartolomeo, Giuseppina Di Iorio, Lorenzo Sallustio, Nicola Simonetti, Sonia Gianfelice, Antonella Picone, Giuseppina Passarelli, Giovanna Falasca, Evelina D’Alessandro, Rosanna Coccagno e Valter Andreola. Per le minoranze siederanno sugli scranni di Palazzo San Giorgio Antonio Battista (candidato sindaco), Alessandra Salvatore, Bibiana Chierchia e Giose Trivisonno per il Pd; Maria Domenica D’Alessandro (candidata sindaco); Salvatore Colagiovanni e Carla Fasolino dei Popolari per l’Italia; Alberto Tramontano e Alessandro Pascale per la Lega; Domenico Esposito per Forza Italia; Massimo Sabusco per “E’ Ora” e Mario Annuario per Fratelli d’Italia.

Dopo il giuramento del sindaco, si terrà l’elezione del presidente del Consiglio comunale e del vice presidente vicario che avverrà a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei consiglieri (22 voti su 33 compreso il sindaco, due più dei 20 su cui può contare la maggioranza M5S). Se non fosse raggiunto questo quorum, per la seconda e la terza votazione occorrerebbe la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio (17 voti) e, se ci fosse parità, sarebbe eletto il consigliere che ha ottenuto più preferenze alle ultime elezioni. Se fossero equivalenti anche queste, si procederà con il sorteggio. Va da sé che dalla seconda votazione in poi, sarebbe favorito il candidato indicato dalla maggioranza M5S che può contare su ben 20 voti, mentre la vice presidenza vicaria andrebbe ad un esponente delle minoranze. Una volta eletto il presidente dell’assise, ci sarà la presa