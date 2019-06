Oggi il G-Day per Gravina, pronta la giunta M5S

L’attesa è finita. Oggi è il (doppio) G-Day per il Comune di Campobasso: “G” come Gravina, ma anche e soprattutto come giunta che sarà comunicata alle 11:30 di questa mattina nella sala Mancini del Municipio, utilizzata proprio per le riunioni dell’esecutivo cittadino. Dovrebbero essere, quindi, cinque i componenti, di cui due donne (rispettata la quota “rosa” del non meno del 40% stabilito per legge). Molto accreditati, rimasti in piedi e mai smentiti, in tutti questi giorni, i nomi di Simone Cretella all’Ambiente; Paola Felice alle Politiche Sociali e Giovanna Falasca alla Cultura, oltre a Luca Praitano alla presidenza del Consiglio (tutti eletti nella lista del M5S).

A questo punto restano i due esterni, ovvero la “donna” titolare del Bilancio, come specificato dallo stesso sindaco Gravina. Qui, le ultime ipotesi ed indiscrezioni portano al nome di Giuseppina Panichella, Revisore dei Conti, originaria di Riccia che lavora allo studio commerciale Corsi a Ripalimosani (almeno secondo le informazioni riportate nel suo profilo Facebook), mentre per le deleghe dei Lavori Pubblici e dell’Urbanistica (ancora da definire se saranno “spacchettate” o no) è spuntato il nome dell’ingegner Rodolfo Cocozza – attualmente in pensione – per diversi anni dirigente dell’area 4 del Comune di Campobasso ai Lavori Pubblici, Ambiente, Patrimonio e Urbanistica con il sindaco Augusto Massa (1995-2004) e poi, in parte, con il successore, Giuseppe Di Fabio.

Ecco, quindi, svelata la «personalità tecnica, non politica, che simpatizzi anche per uno schieramento diverso dal mio», delineata da Gravina in campagna elettorale. E lo schieramento “diverso” è, appunto, il centrosinistra che è anche l’area politica di appartenenza di Massa e Di Fabio. Fatta la giunta, il passaggio successivo è la convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio comunale entro venerdì 21 (a dieci giorni dalla proclamazione dei risultati) che dovrà riunirsi entro lunedì prossimo, 1° luglio e dovrà esaminare la condizione degli eletti (dichiarazione di insussistenza delle cause di ineleggibilità, incompatibilità e inonferibilità per l’esercizio del ruolo di consigliere), tenere il giuramento del sindaco, eleggere il presidente dell’assise e i vice presidente e i componenti della commissione elettorale comunale.