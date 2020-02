Oggi i nuovi esami all’interno della Panda rossa di ViKy

Presente in officina anche l’ex compagno di Vicky e il legale difensore Romanazzi

REDAZIONE TERMOLI

Riprenderanno in queste ore gli esami sulla Panda Rossa di Vicky Bucci nell’officina Cenci in via Corsica. E’ l’ingegnere Giovanni Russo a dover stabilire, come da incarico da parte della Procura di Larino, in che modo e dove sia possibile l’auto di Vicky sia caduta in acqua? I danni dell’auto coincidono con un volo fatto da quella parte del porto? E’ questa la super domanda che attende una risposta che verrà fornita dal perito nel giro di 90 giorni. E ieri, durante gli esami peritali all’esterno della Panda rossa, iniziati alle 15,30, c’erano anche l’ex compagno di Viky Bucci e l’avvocato difensore Ruggiero Romanazzi, che non hanno nominato un altro perito.

«L’auto ci parlerà». Erano queste le dichiarazioni rilasciate fin da subito dal Procuratore di Larino, Isabella Ginefra. E’ davvero possibile che l’auto sia caduta in mare in quella parte di porto sorvolando la scogliera e senza lasciare nessuna traccia? Nessun segno di collisione con gli scogli, nessuno danno apparente sotto l’auto. Il muso della Panda, invece, era completamente rotto. I dubbi da sciogliere sono tantissimi e solo con le risposte provenienti dall’autopsia e degli esami peritali sull’auto si potrà ricostruire quanto accaduto.