Oggi è San Leo: il video dei bambini dell’Infanzia di San Martino per il Santo patrono

Ricorre oggi, 2 maggio la festa di San Leo, patrono di San Martino in Pensilis. Anche quest’anno, come lo scorso anno, la pandemia ha impedito i festeggiamenti ma lo spirito rimane sempre vivo e forte nella comunità devota al Santo. E proprio in onore di San Leo e che i bambini della scuola dell’Infanzia di San Martino in Pensilis dell’Istituto comprensivo John Dewey hanno realizzato con le loro maestre un calendario digitale edizione 2022 che drammatizza e rappresenta la storia di San Leo e della Carrese. Un lavoro che ha tenuto impegnati bambini e maestre e che mira a tramandare la storia del Santo patrono di San Martino in Pensilis e della Carrese.