Oggi avrebbe festeggiato 85 anni lo chansonnier dell’amore Fred Bongusto

Avrebbe compiuto oggi, 6 aprile, 85 anni Fred Bongusto, all’anagrafe Alfredo Antonio Carlo Buongusto. Il celebre artista, campobassano, è morto lo scorso 8 novembre. Fred Bongusto divenne popolare negli anni Sessanta e Settanta come il classico cantante confidenziale che spopolava in quegli anni. Tanti i successi internazionali tra i quali la conosciutissima “Una rotonda sul mare”. Il crooner, sulla sua città natale e il Molise, si esprimeva infatti così: “Andavo, tornavo…non l’ho mai lasciata Campobasso. Quel “puozz’esse’ accise” che fa rima con Molise, era una provocatoria dichiarazione d’amore per la mia terra. Credo sia una delle cose più belle che ho fatto. Devo molto al Mio Molise perché è una terra dove ho sofferto molto nella mia infanzia, credo che il Molise mi ha insegnato a suonare in minore, il tono della malinconia che è quella cosa speciale che si ritrova in tutte le mie canzoni…”.