Oggi a Roma l’ultimo saluto a Fred Bongusto

Il successo di un uomo semplice che da Campobasso si è fatto conoscere il tutto il mondo. E nella sua città tanti i manifesti di cordoglio

L’ultimo saluto a Fred Bongusto si terrà oggi pomeriggio, alle 15, a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la cosiddetta Chiesa degli Artisti, a piazza del Popolo. Ai funerali sarà presente anche il comune di Campobasso con il gonfalone della città. Annunciata la partecipazione del sindaco Roberto Gravina e dell’assessore alla cultura Paolo Felice. Il cantante, scomparso venerdì scorso, era nato nel capoluogo molisano, in via Marconi, il 6 aprile 1935. E alla sua terra aveva dedicato diversi brani come “Campobasso e il gabbiano” e “Molise” in dialetto.

Un rapporto, quello con la città di Campobasso, dalla duplice veste, forse a volte anche conflittuale ma sempre pieno d’amore. Campobasso oggi rende omaggio a quell’uomo gentile e lo ricorda con affetto tributandogli la grandezza che è degna di ogni artista di quel calibro. Ciao Fred!