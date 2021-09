Oggetto, stile e contenuto

“ALESIA ED I SUOI COMPAGNI DI VIAGGIO” OSPITANO, NELLA CONSUETA RUBRICA SETTIMANALE IL CONTRIBUTO DELL’AMICO LEONARDO LAVACCHI CHE DI CUORE RINGRAZIANO.

di Leonardo Lavacchi*

Quante volte assistendo ad uno spettacolo naturale o artificiale, presi dall’entusiasmo, invece di restare con la bocca aperta come allocchi avremmo voluto dar voce alla nostra ammirazione! E quante volte una diversa esperienza ci ha profondamente delusi lasciandoci nell’indifferenza se non muovendoci a uno sdegno del quale bene sarebbe stato dar ragione! Spiegare e spiegarci le cause delle nostre sensazioni, che poi sfocerebbero in un giudizio più o meno positivo, più o meno articolato, è all’origine delle teorie dell’estetica; se assistiamo ad una manifestazione artistica ecco la critica; se la manifestazione è un’opera letteraria ecco la critica letteraria, quella che non si limita alla raccolta di dati storici e biografici, ma cerca di andare un po’ più a fondo, di cercare dei perché che spesso non sono a portata di mano. Ma come nel bambino l’esigenza e la continua richiesta di risposte è molto più importante delle risposte che riceve, così anche noi proveremo a porci delle domande, ad azzardare delle ipotesi, nella speranza, non di scoprire una verità probabilmente inaccessibile, ma di affinare con la riflessione e il confronto le nostre conoscenze. Con una precisazione: quanto è qui esposto deve intendersi come riferito specificamente alla narrativa, ma non si nega né si afferma che possa essere applicato anche alla poesia, o ad altri generi letterari, o ad altre manifestazioni artistiche.

Spesso, a proposito di un’opera letteraria, si parla di forma e di contenuto come di due entità distinte, e si mostra grande apprezzamento quando l’autore, trovando la forma appropriata per quel certo contenuto, riesce a farle combaciare. Si viene così a sottintendere che lo stesso contenuto possa essere veicolato da varie forme, anche se non tutte ugualmente adeguate, e che sia quindi possibile dire la stessa cosa (viene in mente il titolo Dire quasi la stessa cosa di un fortunato volume che parla di traduzioni) in modi diversi, assegnando dunque al contenuto un’esistenza propria e platonica, come di qualcosa che sia nell’aria e lì galleggi in attesa che qualcuno l’acchiappi per racchiuderla in una gabbia più o meno dorata. Non si può escludere che alla base del nostro dissentire da questa concezione esista, e non sarebbe certamente questo un caso isolato, un problema terminologico che non trova la sua soluzione, né potrebbe essere altrimenti, nelle definizioni che consegnano i dizionari generali. Limitandoci alle accezioni che hanno attinenza con il nostro discorso, vediamo che contenuto equivale a ‘argomento, materia trattata’ (Devoto-Oli) o ad ‘argomento, tema di un’opera letteraria o artistica’ (Sabatini-Coletti). L’argomento o tema è effettivamente la materia trattata (ciò di cui si parla) e va incluso, insieme all’intenzionalità (il perché si parla) e ad altri elementi esterni e accessori (quali la trama, i personaggi, ecc.) in un concetto più vasto al quale daremo il nome di oggetto. L’oggetto può essere variamente trattato, a volte, come vedremo, anche bistrattato: chiameremo stile il modo in cui l’oggetto è trattato. Oggetto e stile costituiscono la sostanza fisica dell’opera, alla quale daremo il nome di forma. Il contenuto, immateriale, totalmente solidale con la forma, è l’essenza del messaggio, ciò che con quella forma viene trasmesso e percepito dal lettore. Non c’è bisogno di cercare una similitudine per illustrare questo concetto perché calza a pennello quella usata da Saussure per caratterizzare il segno linguistico: forma e contenuto sono come le due facce del foglio di carta, l’una dall’altra inseparabile, ciascuna inconcepibile senza l’altra.

Ora, far dipendere il contenuto dalla percezione, che non può essere la stessa per tutti i lettori, ne rende difficoltosa l’identificazione. Né può intervenire l’autore perché ciò che è effettivamente trasmesso, a differenza dell’oggetto, non dipende neppure dalla sua volontà cosciente, tanto che nei confronti dell’opera conclusa egli si trova in una posizione certamente privilegiata, ma in fondo non molto diversa da quella di ogni altro lettore.

Ed apriamo qui una parentesi, perché potrebbe venire in mente di attribuire questa inconsapevolezza all’ispirazione, all’impulso irrazionale o fuoco sacro in preda al quale opererebbe l’autore nei suoi migliori momenti. L’ispirazione può dettare una frase o qualche espressione particolarmente felici intorno alle quali resta poi molto da costruire. Qualcuno ha sostenuto perfino che l’opera letteraria non sia altro che la cornice destinata a contenere quegli sprazzi sublimi.

L’identificazione del contenuto, dicevamo, non è semplice, forse neppure attuabile, ma avendo isolato e allontanato l’oggetto, ciò che è contingente e occasionale, ne evidenziamo la natura estesa nel tempo e nello spazio, che solo può trovare ostello fra le radici più profonde dell’animo umano, o in un livello profondo della psiche, se si preferisce. Dovremmo forse fare appello ai valori archetipici, ma sarà preferibile non invadere il territorio degli psicologi dai quali verrà una più esatta determinazione di una zona alla quale attribuiremo genericamente le caratteristiche della profondità e dell’universalità.

Oggetto e contenuto convivono nell’opera, ma non pacificamente; il loro rapporto non è di lieta complementarità, bensì di aspra concorrenza. È grazie allo stile che il contenuto prevale ed offusca l’oggetto, tanto da lasciare l’impressione che questo non sia stato che un pretesto, un involucro. Ed è lo stile il mezzo, la guida che trova i sentieri più inesplorati, unici praticabili, che conducono al profondo, laddove risuona, per simpatia di affetti, l’armonia ineffabile del contenuto, se contenuto c’è; è lo stile il richiamo che attraversa la scorza del vissuto personale e dell’ambiente esterno, dei condizionamenti dunque psicologici e sociali e culturali, per attirare il lettore in un territorio che è di tutti e di sempre. L’oggetto è il garzone di bottega che dovrebbe assistere e favorire il maestro, ma tende invece a soppiantarlo, a farsi dei clienti propri, cosa che gli riesce bene quando il più fedele guardiano, lo stile, è assente o corrompibile.

La natura dello stile è composita, misteriosa e contraddittoria. Soprattutto per quanto riguarda la stabilità, notiamo un’evidente difformità fra la visione dalla parte del fruitore e quella dalla parte dell’autore. Sebbene lo stile sia in continuo rinnovamento, tanto che un artista diventa incapace di applicare alle sue opere uno stile appartenente al passato, un’opera prodotta da secoli, quindi con lo stile allora vigente e non più utilizzabile attualmente, non perde il suo valore artistico. Dobbiamo presupporre che più dell’acquisizione conti la ricerca per sentieri, come dicevamo, inesplorati, l’imboccare strade senza sapere dove esse conducano, e che sia questa la ragione per la quale l’imitazione scade nel manierismo, che sia questa la ragione per la quale nemmeno l’artista sa con certezza perché la ricetta da lui elaborata gli abbia permesso di confezionare tanto gustosa pietanza.

Seppure volesse il contenuto essere eterno e universale (in teoria, è immaginabile che raggiunga il massimo livello), non lo saprebbe fare la forma, indissolubilmente solidale, dicevamo, con quello, dipendente e condizionata com’è dalla cultura specifica che la produce, l’assimila e la interpreta. In pratica si collocherà, il contenuto, in uno degli infiniti gradini che stanno fra questo ideale assoluto e la sua totale assenza. È tanto più misteriosa la sua presenza in quanto non sembra essenziale alla fruibilità dell’opera. Così consideriamo perfettamente confezionato per trama e personaggi, pienamente riuscito nel suo scopo di intrattenere (e, perché no, di vendere), quindi compiuto nell’oggetto, ma povero se non completamente carente di contenuto quel romanzo che ci ha tenuti svegli per tutta la notte, poiché è stato impossibile chiuderlo prima di essere giunti alla parola fine, e che ci lascia, malgrado sia stata la lettura piacevole e avvincente, la sensazione sgradevole, dovuta forse ad un eccesso di moralismo, di aver perduto del tempo.

Al contrario ci sarà un romanzo che non esaurisce il suo valore in una prima lettura, che magari ci è costata sforzo e fatica, ma ci invita a una continua frequentazione perché parla dentro di noi, modificando il nostro essere e il nostro pensare. Solo a un contenuto valorizzato dallo stile possiamo imputare il fenomeno.

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.