Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia: “Obiettivo Solidarietà”

Il periodo storico che stiamo ancora vivendo è stato ed è particolarmente difficile.

L’emergenza sanitaria da coronavirus ha stravolto le nostre vite, le nostre abitudini, i nostri interessi; ci ha fatto ripensare il nostro mondo e capovolgere le nostre convinzioni.

L’associazione Officine Cromatiche, sempre con una particolare attenzione sul mondo, non ha rinunciato a dare il proprio contributo sociale, rivolto alle persone più fragili, ai cittadini in difficoltà, che in questo momento, più che in altri, hanno bisogno di aiuto.

La Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Isernia, da sempre fortemente impegnata nel fornire concreto sostegno alle persone in difficoltà, anche nel difficile ed epocale contesto è stata presente accanto alle persone più bisognose.

L’associazione, riconoscendo l’importante ruolo della CRI nella nostra società, ha quindi scelto di partecipare al detto impegno sociale e, con il contributo fattivo e generoso di tutti i suoi soci e non solo , ha donato generi alimentari perché fossero distribuiti gratuitamente ai più bisognosi.

Un altro “obiettivo” raggiunto!