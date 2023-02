Officina della cultura di Isernia, 11mila euro per il miglior progetto

Sul sito web concorsiawn.it è stato pubblicato il Bando del Comune di Isernia per la “Riqualificazione officina della cultura e implementazione del parco urbano”.

Si tratta d’un concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi in modalità informatica che, oltre a perseguire le principali finalità menzionate nell’oggetto (riqualificazione O.C. e implementazione P.U.), si prefigge specifici obiettivi generali:

• Promuovere l’utilizzo del parco durante tutta la giornata e per tutte le fasce di età.

• Creare spazi fruibili anche da persone con disabilità.

• Favorire l’aggregazione di associazioni ed enti del terzo settore tramite la rivalutazione degli spazi attuali in spazi dedicati.

• Creare un’alternativa valida alla strada e al disagio sociale giovanile.

• Contrastare fenomeni di solitudine della terza età.

• Accrescere il senso di coesione sociale.

• Favorire lo sviluppo di hobby sani e costruttivi per tutta la popolazione attraverso il riadattamento degli spazi presenti in spazi dedicati.

La procedura concorsuale prevede due gradi di elaborazione:

1° grado (elaborazione idea progettuale):

la partecipazione al 1° grado è aperta a tutti i soggetti ammessi di cui al punto 3.2 del presente Bando, fatti salvi i casi di esclusione di cui al punto 3.6. In questa fase i partecipanti dovranno elaborare una proposta ideativa che, nel rispetto dei costi, del Programma di Concorso e delle prestazioni richieste, permetta alla Commissione Giudicatrice di scegliere, secondo i criteri di valutazione di cui al punto 4.6, le migliori 3, selezionate senza formazione di graduatorie, da ammettere al 2° grado;

2° grado (elaborazione progettuale):

La partecipazione al 2° grado è riservata agli autori delle migliori 3 proposte ideative, che sviluppate nel rispetto dei costi, del “Programma di Concorso” e delle prestazioni richieste, saranno valutati dalla Commissione giudicatrice, che, applicando i criteri di valutazione di cui al Bando, formulerà la graduatoria, individuando la proposta progettuale vincitrice. Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso un sito web, appositamente predisposto.

La finalità del Concorso è l’acquisizione, dopo l’espletamento del secondo grado, di un progetto con livello di approfondimento pari a quello di un “Progetto di fattibilità tecnica ed economica”, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, affidare, con procedura negoziata senza bando, le fasi successive della progettazione.

Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 580.000,oo al netto di I.V.A.

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso, entro il termine indicato nel “calendario”.

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con la distribuzione del montepremi, che ammonta complessivamente a € 18.407,58, oltre C.N.P.A.I.A. al 4% ed I.V.A. al 22%. Il montepremi sarà così distribuito:

-1° classificato: 11.044,55 euro;

-2° classificato: 4.601,90 euro;

-3° classificato: 2.761,13 euro.