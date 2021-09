Offerta Lavoro

GEOTEC SPA è alla ricerca di brillanti laureati in Scienze Geologiche per attività di supporto a cantieri di indagini geognostiche e geofisiche, con passione per le sfide, curiosità e capacità di lavorare in gruppo.

Offriamo uno stage retribuito di 6 mesi, a partire da subito (Settembre 2021) da svolgere presso la nostra sede di Campobasso in Via G. Barbato 20, con possibilità di inserimento stabile in azienda.

Inviare la propria candidatura a curriculum@geotecspa.com

Per informazioni o chiarimenti si prega di contattare il seguente numero telefonico: 0874/481868