La società Ltc srls (Lasertag Club – www.lasertagclub.it) ricerca animatore per stagione estiva 2021. Disponibilità periodo: da giugno settembre. Zona di lavoro: Basso Molise. Automunito, forte empatia, solare, disponibile, con spiccate doti di problem solving e con forte voglia di mettersi in gioco. Per candidature contattare il numero 3294341370